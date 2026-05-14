Η Βαλένθια έγινε η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε χρονικά την παρουσία της στο Final Four της EuroLeague, επικρατώντας με 81-64 του Παναθηναϊκού στο Game 5 της προημιτελικής σειράς που διεξήχθη στη Roig Arena.

Παρότι βρέθηκε πίσω με 0-2 στη σειρά, η ισπανική ομάδα κατάφερε να πετύχει τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι στους «πράσινους», ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή και παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά το 2007, με τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης να αναδεικνύεται στο glass floor του Telekom Center Athens.

Στην ημιτελική φάση, ο Ολυμπιακός, που συμμετέχει για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four, θα τεθεί αντιμέτωπος με την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Οι δύο ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος, για πρώτη φορά, δεν θα πραγματοποιηθεί μικρός τελικός.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή 24 Μαΐου