Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν και το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού F-15 που είχε καταρριφθεί πάνω από το Ιράν, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ που μίλησαν στο Axios.

Η κατάρριψη του αεροσκάφους θεωρήθηκε από τα χειρότερα σενάρια για τον αμερικανικό στρατό, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έψαχναν ταυτόχρονα τον αγνοούμενο Αμερικανό αξιωματικό στα νοτιοδυτικά της χώρας για περισσότερες από 36 ώρες. Τελικά, και τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν μέσα από επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων εντός ιρανικού εδάφους.

The official US Air Force Special Warfare Recruiting Instagram page is reporting that the missing USAF F-15 pilot has been rescued. This is the first official government account to confirm the news after several hours of unconfirmed reports. Welcome home! https://t.co/7a8Qsh2OTP — Unknown Traveler 🇺🇸 (@nothanksfrankie) April 5, 2026

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους ανέφερε ότι η επιχείρηση του Σαββάτου έγινε από ειδική μονάδα κομάντο, με ισχυρή αεροπορική κάλυψη. Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν σφοδρά πυρά και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατάφεραν να αποχωρήσουν από το Ιράν χωρίς απώλειες.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο πιλότος και ο χειριστής οπλικών συστημάτων επικοινώνησαν μέσω των συστημάτων επικοινωνίας τους αφού εγκατέλειψαν το αεροσκάφος την Παρασκευή.

A weapons systems officer ejected with the pilot over southwest Iran and evaded capture using SERE training, hiding on elevated terrain and activating an emergency beacon, according to Fox News.… https://t.co/xMqMqXwkUz pic.twitter.com/CB70ripIY6 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 5, 2026

Όπως δήλωσε αξιωματούχος, η CIA χρησιμοποίησε «μοναδικές δυνατότητες» για να τον εντοπίσει. «Ήταν η απόλυτη αναζήτηση ‘βελόνας στα άχυρα’, αλλά σε αυτή την περίπτωση επρόκειτο για μια γενναία αμερικανική ψυχή μέσα σε μια ορεινή σχισμή, αόρατη σε όλους εκτός από τις δυνατότητες της CIA», συμπλήρωσε.

"This was the ultimate needle in a haystack but in this case it was a brave American soul inside a mountain crevice, invisible but for CIA's capabilities," the official said.

According to the official, the CIA shared his precise location with the Pentagon, the U.S. military and… pic.twitter.com/jL7h8L8jno — An Israeli mother (@IsraMum) April 5, 2026

Η ανάρτηση του Τραμπ

Με μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, o αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη διάσωση και του δεύτερου πιλότου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «αυτός ο γενναίος στρατιώτης βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, ενώ οι αντίπαλοι τον καταδίωκαν και πλησίαζαν όλο και περισσότερο».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Τον βρήκαμε! Συμπολίτες μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία της χώρας, για έναν από τους αξιωματικούς του πληρώματός μας, ο οποίος είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός συνταγματάρχης. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι πλέον σώος και ασφαλής!

Αυτός ο γενναίος στρατιώτης βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, ενώ οι αντίπαλοι τον καταδίωκαν και πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος, καθώς ο αρχηγός του, ο υπουργός Άμυνας, ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων και οι συνάδελφοί του παρακολουθούσαν τη θέση του όλο το 24ωρο και σχεδίαζαν προσεκτικά τη διάσωσή του.

Με δική μου εντολή, ο αμερικανικός στρατός έστειλε δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο ισχυρά όπλα στον κόσμο, για να τον απεγκλωβίσουν. Έχει τραυματιστεί, αλλά θα είναι καλά.

Αυτή η εντυπωσιακή επιχείρηση έρχεται να προστεθεί στη χθεσινή επιτυχημένη διάσωση ενός ακόμη γενναίου πιλότου, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε τότε, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δεύτερη επιχείρηση.

Είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται ξεχωριστά, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΠΙΣΩ!

Το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τις δύο επιχειρήσεις χωρίς ούτε έναν Αμερικανό νεκρό ή τραυματία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι έχουμε απόλυτη κυριαρχία και υπεροχή στον αέρα πάνω από το Ιράν.

Αυτή είναι μια στιγμή για την οποία πρέπει να είναι περήφανοι όλοι οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί και όλοι οι υπόλοιποι, και να σταθούν ενωμένοι.

Έχουμε πραγματικά τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και ισχυρό στρατό στην ιστορία του κόσμου.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!»

Η επιχείρηση

Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη. Κατά τη διάρκεια εκείνης της επιχείρησης, το Ιράν χτύπησε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Blackhawk, τραυματίζοντας μέλη του πληρώματος, όμως το ελικόπτερο κατάφερε να συνεχίσει την πτήση του.

Χρειάστηκε πάνω από μία ημέρα για να εντοπιστεί και να διασωθεί το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Το Σάββατο εντοπίστηκε τελικά και ξεκίνησε νέα επιχείρηση διάσωσης, ενώ ταυτόχρονα οι Φρουροί της Επανάστασης έστελναν δυνάμεις στην περιοχή για να την αποτρέψουν.

Αμερικανικά μαχητικά πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών δυνάμεων, προκειμένου να τις εμποδίσουν να φτάσουν στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο πρόεδρος Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του παρακολουθούσαν την επιχείρηση από το Situation Room του Λευκού Οίκου.