Οι ΗΠΑ διέσωσαν το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος του αμερικανικού μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε την Παρασκευή πάνω από το νότιο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε τη διάσωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Κυριακής, αφότου ο αμερικανικός στρατός «πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στην ιστορία του. Ο αξιωματικός είναι «τώρα ασφαλής και υγιής!», πρόσθεσε.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο μέλη του πληρώματος, τα οποία εκτινάχθηκαν από το αεροσκάφος. Το ένα από αυτά είχε ήδη διασωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι το πολεμικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από το σύστημα αεροπορικής άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας, το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. Επίσης, το Ισραήλ δεν πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή, εξυπηρετώντας την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής,.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάσωση και το πώς εξελίχθηκε εξακολουθούν να έρχονται στο φως. Ακολουθεί ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Πώς διασώθηκε ο αεροπόρος;

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ξεκίνησαν έναν αγώνα με τον χρόνο για τον εντοπισμό του αγνοούμενου μέλους του πληρώματος, αφού το αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από το νότιο Ιράν.

Οι ακριβείς περιστάσεις της αμερικανικής διάσωσης παραμένουν ασαφείς, αλλά ένα πρόσωπο που έχει γνώση της επιχείρησης την περιέγραψε ως μια «τεράστια» αποστολή έρευνας και διάσωσης σε συνθήκες μάχης στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, υπήρξε σύγκρουση μεταξύ των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της διάσωσης, και ο πιλότος ενδέχεται να τραυματίστηκε κατά την αρχική του εκτίναξη από το αεροσκάφος.

Η διάσωση μελών πληρώματος ενός καταρριφθέντος αεροσκάφους είναι μία από τις πιο πολύπλοκες και χρονικά ευαίσθητες επιχειρήσεις – γνωστή ως επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συνθήκες μάχης (CSAR) – για την οποία προετοιμάζονται ο αμερικανικός στρατός και οι σύμμαχοί του.

Οι μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας που εκτελούν αποστολές CSAR περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο άρτια εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Οι αποστολές αυτές διεξάγονται συχνά με ελικόπτερα, τα οποία πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από εχθρικό έδαφος, παράλληλα με άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν επιθέσεις και περιπολούν στην περιοχή.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο αεροπόρος «βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, κυνηγημένος από τους εχθρούς μας, οι οποίοι πλησίαζαν όλο και περισσότερο με την πάροδο των ωρών».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η θέση του αεροπόρου παρακολουθούνταν «24 ώρες το 24ωρο» από ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ που σχεδίαζαν την επιχείρηση διάσωσης. Δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έστειλε δεκάδες αεροσκάφη στο Ιράν και ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση διεξήχθη χωρίς να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί κανένας Αμερικανός.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι στρατεύματα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone ενώ αυτό αναζητούσε τον αγνοούμενο πιλότο. Το αμερικανικό drone συνετρίβη στην επαρχία Ισφαχάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου δημοσίων σχέσεων του IRGC, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νωρίτερα, το Ιράν είχε δηλώσει ότι ήθελε να βρει τον αγνοούμενο Αμερικανό ζωντανό και είχε προσφέρει αμοιβή στους πολίτες για τη βοήθειά τους στην εύρεσή του.

Το πλήρωμα ενός καταρριφθέντος αεροσκάφους είναι άρτια εκπαιδευμένο για τέτοιες καταστάσεις.

«Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι να παραμείνουν ζωντανοί και να αποφύγουν τη σύλληψη», δήλωσε στο BBC η Τζένιφερ Καβάν, διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στο think tank Defense Priorities.

«Έχουν εκπαιδευτεί – υπό την προϋπόθεση ότι είναι σωματικά ικανοί και δεν έχουν τραυματιστεί σε βαθμό που να μην μπορούν να κινηθούν – να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν από το σημείο εκτίναξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να κρυφτούν ώστε να είναι ασφαλείς».

Επίσης, έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικές επιβίωσης, ώστε να μπορούν να αντέξουν χωρίς τροφή ή νερό, ή να βρουν πόρους από το τοπικό περιβάλλον, για όσο το δυνατόν περισσότερο, είπε ο Καβάνα.

Πού και πότε καταρρίφθηκε το αεροσκάφος;

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν αρχικά την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από τη νότια περιοχή της χώρας.

Η ακριβής τοποθεσία όπου φέρεται να καταρρίφθηκε το F-15 δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν δύο πιθανές επαρχίες – η Κοχγκιλούγιε και Μπογιέρ-Αχμάντ, και το Χουζιστάν.

Δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε. Ο πιλότος του αεροσκάφους διασώθηκε σε προηγούμενη επιχείρηση. Η εν λόγω επιχείρηση φέρεται να περιλάμβανε ένα αεροσκάφος A-10 Warthog το οποίο χτυπήθηκε πάνω από τον Κόλπο, με τον πιλότο του να εκτινάσσεται πριν διασωθεί.

Ένα ελικόπτερο που μετέφερε τον διασωθέντα πιλότο από το αεροσκάφος F-15E χτυπήθηκε από πυρά μικρών όπλων, τραυματίζοντας μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο εσωτερικό του – ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι νομαδικές φυλές που ζουν στα βουνά της χώρας πυροβόλησαν δύο ελικόπτερα Black Hawk που συμμετείχαν στην αμερικανική αποστολή διάσωσης.

First video of the destroyed Black Hawk helicopters and C-130 military transport aircraft in Iran's Isfahan

Το BBC Verify επιβεβαίωσε ένα βίντεο από την Παρασκευή που δείχνει τρία άτομα που φαίνεται να είναι οπλισμένα να πυροβολούν προς τουλάχιστον δύο ελικόπτερα Black Hawk.

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απέδωσε την κατάρριψη και των δύο αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στα νέα ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA του Ιράν.

Η περιοχή Κοχγκιλούγιε και Μπογιέρ-Αχμάντ είναι μια ορεινή επαρχία στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας, όπου ζουν πάνω από 700.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων νομάδων.

Οι νομάδες της περιοχής είναι γνωστό ότι φέρουν τουφέκια για να προστατεύουν τα κοπάδια και τα καταλύματά τους από άγρια ζώα και κλοπές στα απομακρυσμένα ορεινά.

Η επαρχία του Χουζιστάν αποτελεί κέντρο παραγωγής πετρελαίου και πολλών άλλων βιομηχανιών. Φιλοξενεί περισσότερους από 4,7 εκατομμύρια κατοίκους, με έναν πολυπολιτισμικό πληθυσμό, που περιλαμβάνει Άραβες, Πέρσες, Λορ και άλλες εθνοτικές ομάδες.

Τι γνωρίζουμε για τον σκοπό του αεροσκάφους;

Το F-15E έχει σχεδιαστεί τόσο για αποστολές αέρος-εδάφους όσο και για αποστολές αέρος-αέρος. Στο Ιράν, είναι πολύ πιθανό να έχουν αναλάβει αμυντικούς ρόλους για την κατάρριψη ιρανικών drones και πυραύλων κρουζ.

Στον ρόλο του ως αεροσκάφους αέρος-εδάφους, το αεροσκάφος είναι ικανό να ρίχνει πυρομαχικά ακριβείας καθοδηγούμενα με λέιζερ και GPS, καθώς και άλλες βόμβες.

Το αεροσκάφος έχει δύο μέλη πληρώματος: τον πιλότο και έναν αξιωματικό συστημάτων όπλων στο πίσω κάθισμα. Ο αξιωματικός όπλων, γνωστός ως «Wizzo», είναι υπεύθυνος για την επιλογή των στόχων και τη διασφάλιση ότι τα όπλα έχουν προγραμματιστεί για την κατάλληλη επίθεση.

Αυτό το σύστημα δύο μελών πληρώματος επιτρέπει τον καταμερισμό του φόρτου εργασίας, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον με έντονη κίνηση όπου ο πιλότος προσπαθεί να αποφύγει απειλές.

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς προκάλεσε την πτώση αυτού του αμερικανικού αεροσκάφους, αλλά αν καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς, η πιο πιθανή αιτία είναι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος (SAM).