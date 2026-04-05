Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν τρία στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 το οποίο κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σημειώσει λίγο νωρίτερα ότι αυτός ο αξιωματικός διασώθηκε και είναι «σώος και ασφαλής», έπειτα από μια μεγάλη επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στο νότιο τμήμα της Ισφαχάν – ανάμεσά τους δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 – επλήγησαν και πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», ανακοίνωσε η ενοποιημένη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης «απέτυχε».

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ερημική περιοχή, από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

First video of the destroyed Black Hawk helicopters and C-130 military transport aircraft in Iran's Isfahan

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, από την πλευρά του, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν στις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για πολίτες ή στρατιωτικό προσωπικό.

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone επίσης στην επαρχία Ισφαχάν.

Σημειώνεται πως ο αεροπόρος που διασώθηκε σήμερα ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Σύμφωνα με τον Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναπτύχθηκαν επί του πεδίου στο Ιράν την Παρασκευή και μετά ξανά το Σάββατο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, σημείωσε ο Axios.

Χθες Σάββατο εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του, με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν επίσης δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να εμποδίσουν την επιχείρηση.