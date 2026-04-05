Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί της Κυριακής ότι ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταπέσει στο Ιράν είναι πλέον «σώος και ασφαλής». Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, επρόκειτο για μια δραματική επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση του αεροπόρου και αφότου είχε ήδη διασωθεί ο άλλος πιλότος.

Ήταν μια επιχείρηση που ξεκίνησε στο σκοτάδι, αλλά συνεχίστηκε υπό το φως της ημέρας, αναφέρει το Al Jazeera. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Al Jazeera, αμερικανικές δυνάμεις είχαν περικυκλώσει και πλησίαζαν τη θέση του πιλότου, ο οποίος απέφευγε τις ιρανικές δυνάμεις για δύο ημέρες. Τότε ξέσπασε ανταλλαγή πυρών. Αυτό συνέβη υπό το φως της ημέρας.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων θα αναλάμβαναν μια τέτοια επιχείρηση διάσωσης και θα προσπαθούσαν να απομακρύνουν κάποιον πολύ γρήγορα στο σκοτάδι. Η επιχείρηση αυτή συνεχίστηκε για ώρες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Επέζησε επί 48 ώρες πίσω από τις γραμμές του εχθού

To Fox News μετέδωσε ότι ο Αμερικανός αξιωματικός επέδειξε αξιοθαύμαστες δεξιότητες επιβίωσης.

Αφού εκτινάχθηκε μαζί με τον πιλότο όταν το F-15E Strike Eagle τους χτυπήθηκε νωρίς την Παρασκευή τοπική ώρα στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβηκε ψηλά σε μια κορυφογραμμή και παρέμεινε κρυμμένος εκεί για σχεδόν 48 ώρες.

Ο στρατιωτικός είτε χρησιμοποίησε μια κρυπτογραφημένη μέθοδο επικοινωνίας είτε ενεργοποίησε έναν πομπό για να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να τον εντοπίσουν.

Λεπτομέρειες για τη διάσωση έδωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του. «Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτους αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ!», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ την οποία ανάρτησε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός έστειλε «δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο» για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα, αλλά «θα είναι μια χαρά».

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Ο ανταποκριτής του βρετανικού Sky News στις ΗΠΑ, Τζέιμς Μάθιους, μετέδωσε ότι ο αγνοούμενος Αμερικανός πιλότος, του οποίου το μαχητικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν και καταδιώκονταν από τις ιρανικές δυνάμεις, βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. «Ήταν σαφώς ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο, αλλά και ένας αγώνας ενάντια στους Ιρανούς, για να τον βρουν.

Υπάρχουν αναφορές, που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, ότι είχε απομακρυνθεί με τα πόδια για να δημιουργήσει κάποια απόσταση μεταξύ του ιδίου και των συντριμμιών [του μαχητικού]. Αυτό δεν θα ήταν έκπληξη, φυσικά, επειδή οι Ιρανοί στην περιοχή θα είχαν πιθανώς δει πού είχε πέσει αυτό το μαχητικό F-15».

Ο Μάθιους πρόσθεσε ότι, ενώ η «συνεχής αβεβαιότητα» υπογραμμίζει την προσέγγιση του Τραμπ σε αυτή τη σύγκρουση, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί «πολιτικά εξαιρετικά άσχημα για τον Αμερικανό πρόεδρο» αν ο πιλότος είχε συλληφθεί.

«Διότι αν ο πιλότος είχε συλληφθεί και είχε εμφανιστεί, ίσως στην ιρανική τηλεόραση και ούτω καθεξής, αυτό θα είχε δώσει μια ανθρώπινη όψη στον πόλεμο που εξελίσσεται άσχημα», επισήμανε.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης μια νέα απειλή ότι θα εξαπολύσει «την κόλαση» αν το Ιράν δεν τηρούσε την προθεσμία της Δευτέρας για τον τερματισμό του πολέμου.