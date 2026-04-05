Πολλά «ιπτάμενα αντικείμενα» καταστράφηκαν στη διάρκεια της αμερικανικής αποστολής για τον εντοπισμό και τη διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος ενός μαχητικού F-15 που κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή, ανακοίνωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

«Στη διάρκεια κοινής επιχείρησης (Αεροδιαστημική υπηρεσία, χερσαίες δυνάμεις, Λαϊκές Μονάδες, Μπασίτζ και αστυνομία) καταστράφηκαν εχθρικά ιπτάμενα αντικείμενα», επεσήμαναν οι Φρουροί της Επανάστασης, αφού η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε ένα αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ισφαχάν.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ενοποιημένης διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων διευκρίνισε ότι έχουν καταρριφθεί ένα C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk.

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone επίσης στην επαρχία Ισφαχάν.

Η διάσωση του αεροπόρου

Μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων διέσωσαν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-15 το οποίο είχε καταρριφθεί στο Ιράν, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, αν και προς το παρόν δεν έχουν δώσει άλλες διευκρινίσεις για την επιχείρηση.

Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Σύμφωνα με τον Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναπτύχθηκαν επί του πεδίου στο Ιράν την Παρασκευή και μετά ξανά το Σάββατο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, σημείωσε ο Axios.

Χθες Σάββατο εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του, με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν επίσης δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να εμποδίσουν την επιχείρηση.