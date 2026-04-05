Την εκτίμηση ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετέφερε ο Ντοναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε περιμένει αποτελέσματα στο τραπέζι των συζητήσεων.

Το παρασκήνιο των επαφών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως η στάση της άλλης πλευράς δείχνει διάθεση για συνεννόηση. «Μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θέτοντας τον πήχη των προσδοκιών για τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο γεγονός ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ενεργοί, συμπληρώνοντας πως «το Ιράν διαπραγματεύεται». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των δύο χωρών, αναμένοντας να φανεί αν οι δηλώσεις αυτές θα μετουσιωθούν σε μια επίσημη δέσμευση μέχρι τις αρχές της εβδομάδας.

Τραμπ προς Τεχεράνη: «Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί, αλλιώς… απλά παρακολουθήστε!»

Νωρίτερα με μια τοποθέτηση που ανέβασε την ένταση στα ύψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφει ξανά τα βέλη του προς την Τεχεράνη, λίγο μετά την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε να δώσει μια ιδιαίτερη ονομασία στην ερχόμενη Τρίτη, την οποία χαρακτήρισε ως «Ημέρα των Εργοστασίων και των Γεφυρών» για το Ιράν, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για το τι θα ακολουθήσει μετά τη λήξη του 48ωρου τελεσιγράφου.

Το τελεσίγραφο για τα Στενά

Η ρητορική του Λευκού Οίκου σκληραίνει απότομα, με τον Τραμπ να απευθύνεται στην ηγεσία της χώρας με πρωτοφανείς εκφράσεις. Στο επίκεντρο της οργής του βρίσκονται τα Στενά του Χορμούζ, με τον ίδιο να προειδοποιεί: «Άνοιξε τα Στενά, τρελοί, ή θα ζείτε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ!».

Η ανάρτηση, η οποία ολοκληρώθηκε με τη φράση «Praise be to Allah», προκαλεί ερωτηματικά για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Η πλήρης τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου

Ολόκληρο το μήνυμα που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ως εξής:

«Η Τρίτη θα είναι η “Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας” και η “Ημέρα της Γέφυρας” μαζί, όλα σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΆ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ.»

Η αναφορά σε συγκεκριμένες υποδομές, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και οι γέφυρες, σε συνδυασμό με την πίεση για την απελευθέρωση των Στενών, δημιουργεί ένα εκρηκτικό σκηνικό, ενώ η διεθνής κοινότητα αναμένει πλέον με κομμένη την ανάσα την ξημέρωμα της Τρίτης.