Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα του ανάρτηση μετά από εκείνη που αφορούσε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου, αναφερόμενος στην τρίτη ημέρα που θα έχει λήξει πλέον το τελεσίγραφο των 48 ωρών, ονόμασε την ημέρα ως «Ημέρα των Εργοστασίων και των Γεφυρών» στο Ιράν.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ προειδοποίησε με έντονο ύφος: «Άνοιξε τα Στενά, τρελοί, ή θα ζείτε στην Κόλαση – ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ!», ολοκληρώνοντας την ανάρτηση με τη φράση «Praise be to Allah».

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Η Τρίτη θα είναι η «Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και η «Ημέρα της Γέφυρας» μαζί, όλα σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΆ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ.

Τι είπε για τη διάσωση του πιλότου

Λίγο νωρίτερα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε νέες αναρτήσεις στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, σχολιάζοντας τη διάσωση ενός σοβαρά τραυματισμένου Αμερικανού πιλότου F-15 από το Ιράν και εκφράζοντας προειδοποιήσεις προς την ιρανική πλευρά.

Σε μία από τις αναρτήσεις του, ο Τραμπ περιέγραψε την επιχείρηση διάσωσης ως «εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας» των αμερικανικών δυνάμεων.

Όπως σημείωσε, ο πιλότος, σμήναρχος με υψηλό σεβασμό στο στράτευμα, διασώθηκε μέσα σε επτά ώρες πάνω από το έδαφος του Ιράν, ενώ ο ιρανικός στρατός είχε στείλει σημαντικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του. Ο Τραμπ τόνισε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις «σπάνια επιχειρούνται λόγω του κινδύνου για προσωπικό και εξοπλισμό» και ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου από το Οβάλ Γραφείο μαζί με στρατιωτικούς τη Δευτέρα στις 13:00.

Η ανάρτηση του Τραμπ ολοκληρώθηκε με θερμές ευχές προς το στρατιωτικό προσωπικό: «Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους πολεμιστές του στρατού μας!».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο και πραγματικά γενναίο μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σεβαστό σμήναρχο. Τέτοιου είδους επιχείρηση σπάνια επιχειρείται λόγω του κινδύνου για προσωπικό και εξοπλισμό. Απλώς δεν συμβαίνει. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι, κάτι επίσης ασυνήθιστο, έπειτα από επτά ώρες πάνω από το Ιράν. ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους! Θα πραγματοποιήσω συνέντευξη Τύπου με τον στρατό στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, στις 13:00. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ του στρατού μας! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»