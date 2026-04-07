Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι σε κώμα και νοσηλεύεται λόγω «σοβαρού» ιατρικού προβλήματος στην ιρανική πόλη Κομ, ενώ δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει τη χώρα, σύμφωνα με εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Times.

«Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση, ανίκανος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων από το καθεστώς», αναφέρει ένα διπλωματικό σημείωμα που βασίζεται σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισραήλ και το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμάχους τους στον Κόλπο.

Είναι η πρώτη φορά που μια έκθεση αποκαλύπτει δημοσίως την τοποθεσία του Χαμενεΐ από την αρχή του πολέμου, όταν πιστευόταν ότι είχε τραυματιστεί στις αρχικές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.

Το έγγραφο αποκαλύπτει επίσης τις προετοιμασίες για την ταφή του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, στην Κομ, μετά τη δολοφονία του στις αρχικές επιθέσεις.

Η κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ στις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, ενδέχεται να εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος ασκεί ουσιαστικά την εξουσία στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αν και Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι παραμένει επικεφαλής, η απουσία του από τη δημόσια σκηνή από την έναρξη της σύγκρουσης έχει τροφοδοτήσει εικασίες ότι η εξουσία ενδέχεται να βρίσκεται σε άλλα χέρια εντός του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Χαμενεΐ δεν είναι σε θέση να διοικήσει το ισλαμικό καθεστώς εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οποιαδήποτε παρατεταμένη αδυναμία διακυβέρνησης θα ενέτεινε πιθανώς τα ερωτήματα σχετικά με το αν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης κατέχει πλέον τον de facto έλεγχο.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι δύο δηλώσεις που αποδίδονται στον Χαμενεΐ έχουν μεταδοθεί από την ιρανική κρατική τηλεόραση από την έναρξη του πολέμου, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί κανένα ηχητικό ή οπτικό υλικό στο οποίο να τον ακούγεται να μιλάει απευθείας. Αυτή η απουσία έχει ενισχύσει τους ανεπιβεβαίωτες ισχυρισμούς από πηγές συνδεδεμένες με την αντιπολίτευση ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, το ίδιο σημείωμα ανέφερε ότι στην Κομ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για ένα μεγάλο μαυσωλείο για τον Αλί Χαμενεΐ και πιθανώς για άλλα μέλη της οικογένειας. Εάν αυτό είναι αληθές, θα διαφέρει από προηγούμενες ιρανικές αναφορές σχετικά με τα σχέδια ταφής του Αλί Χαμενεΐ, ενώ τελετές πένθους αναμένονταν στην Τεχεράνη.

Ποιος είναι ο Σεγιέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, γιος του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, επιλέχθηκε στις αρχές Μαρτίου ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Θεωρούνταν επί μακρόν ισχυρή προσωπικότητα στο παρασκήνιο, δρώντας εντός του στενού κύκλου του πατέρα του, ενώ είχε αναπτύξει ισχυρές σχέσεις με τους μηχανισμούς ασφαλείας και πληροφοριών της χώρας, αποκτώντας φήμη πολιτικού διαμεσολαβητή και εκτελεστή αποφάσεων.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε ποτέ εκλεγμένη ή ανώτερη διοικητική θέση, είχε ευρέως θεωρηθεί πιθανός διάδοχος του πατέρα του. Μια τέτοια διαδοχή θα προκαλούσε αντιδράσεις υπό φυσιολογικές συνθήκες, λόγω της περιορισμένης εμπειρίας του και της ιδεολογικής ευαισθησίας γύρω από την κληρονομική διαδοχή σε ένα σύστημα που προέκυψε από αντιμοναρχική επανάσταση.

Το όνομά του συνδέθηκε επίσης με πολιτικές αντιπαραθέσεις. Στις προεδρικές εκλογές του 2005, ο μεταρρυθμιστής υποψήφιος Μεχντί Καρουμπί τον κατηγόρησε για εμπλοκή σε εκλογική νοθεία, ενώ ο πρώην πρόεδρος, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, τον κατηγόρησε αργότερα για οικονομικές παρατυπίες. Η κοινωνική αντίδραση απέναντι στην προοπτική ανόδου του ήταν εμφανής και στις διαδηλώσεις του 2022-23, όταν διαδηλωτές φώναζαν: «Μοτζτάμπα, να πεθάνεις και να μη δεις ηγεσία».