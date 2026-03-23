Νέες πληροφορίες που μεταδίδονται από αμερικανικούς και ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αναφέρουν σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα The Washington Post, ότι φέρεται να είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και να μην ανταποκρίνεται σε μηνύματα που του διαβιβάζονται».

صحيفة واشنطن بوست: #المرشد_الإيراني #مجتبى_خامنئي مصا.ب ومعز.ول ولا يرد على الرسائل الموجهة إليه.



The Washington Post: Iranian Leader Mojtaba Khamenei is injured, isolated, and does not respond to messages addressed to him.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ορισμένοι κληρικοί, έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους στο Ιράν, γεγονός που υποδηλώνει εσωτερικές εξελίξεις και πιθανή αναδιάταξη ισχύος στο πολιτικοθρησκευτικό σύστημα της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε το Σάββατο ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), η Μοσάντ του Ισραήλ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονται σε επιχείρηση εντοπισμού ιχνών του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εκτός δημοσιότητας από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος Ανώτατος Ηγέτης, μετά τη δολοφονία του πατέρα του.