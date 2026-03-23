Πλήγματα και απειλές εκτοξεύουν εκατέρωθεν το Ιράν και οι ΗΠΑ, την ώρα που ο πόλεμος διανύει την τέταρτη εβδομάδα. Μια επίθεση στις νότιες ακτές και τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία στον Κόλπο να διακοπεί με την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών, δήλωσε σήμερα το Συμβούλιο Άμυνας της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια να καταλάβουν ή να αποκλείσουν την ιρανική νήσο Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, προκειμένου να πιέσουν την Τεχεράνη να ξανανοίξει το Στενό του Ορμούζ για όλα τα σκάφη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.

«Η όποια προσπάθεια για επίθεση στις ακτές ή τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα όλες οι θαλάσσιες οδοί πρόσβασης στον Κόλπο … να ναρκοθετηθούν με διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων ναρκών που επιπλέουν και που μπορεί να ποντιστούν από την ακτή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρος ο Κόλπος θα είναι πρακτικά σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτή στο Στενό του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα … Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς την αποτυχία 100 και πλέον ναρκαλιευτών τη δεκαετία του 1980 στην απομάκρυνση μερικών θαλάσσιων ναρκών».

Το Συμβούλιο Άμυνας επανέλαβε ότι μόνο μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ιράν.

Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Οι αντιδράσεις Κίνας και Ρωσίας

Εντωμεταξύ, η Κίνα προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο η κατάσταση να γίνει «ανεξέλεγκτη» στη Μέση Ανατολή, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή να καταστρέψει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

«Αν ο πόλεμος διευρυνθεί και η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, όλη η περιοχή θα μπορούσε να βυθιστεί σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε προχθές Σάββατο ότι οι ΗΠΑ «θα αφανίσουν» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει το Στενό του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

«Η χρήση βίας θα οδηγήσει μόνον σε έναν φαύλο κύκλο», πρόσθεσε ο Λιν Τζιάν, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε να έχει αρχίσει εξαρχής.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ρωσία αντιτίθεται σε οποιονδήποτε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, αλλά σημειώνει ότι τα ζητήματα αυτού του είδους πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης παγκόσμιας κατάστασης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο και αυτό το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ρωσία ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα έχουν την κοινή λογική να μην απειλήσουν τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Μπουσέρ.