Οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής φαίνεται πως εισέρχονται σε μια νέα, κρίσιμη φάση, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συντονίζουν τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό Κανάλι 13, αξιωματούχοι από τον Λευκό Οίκο έχουν ήδη ενημερώσει τους Ισραηλινούς ομολόγους τους για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης.

Στόχος είναι η επαναλειτουργία στα Στενά του Ορμούζ, μια διαδικασία που εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η προθεσμία των 48 ωρών που έχει τεθεί στην Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών αποτελεί το κομβικό σημείο. Αν το Ιράν δεν ανταποκριθεί, η σύγκρουση αναμένεται να παραταθεί, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στις αμερικανικές δυνάμεις να υλοποιήσουν τον σχεδιασμό τους στην περιοχή.

«Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στο ισραηλινό δίκτυο, προβαίνοντας σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση για την ευθεία στοχοποίηση των ιρανικών υποδομών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην ενεργειακή πίεση που ασκείται στην Τεχεράνη, σημείωσε:

«Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και όλα θα πάνε μια χαρά».

Αυτή η τοποθέτηση έρχεται ως συνέχεια των πληγμάτων που σημειώθηκαν από τις 28 Φεβρουαρίου σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα σήμαινε την πλήρη ενεργειακή κρίση και την παράλυση των βασικών υπηρεσιών της χώρας.

Η ενεργειακή εξάρτηση και η συμφωνία με τη Μόσχα

Η «αχίλλειος πτέρνα» του Ιράν εντοπίζεται στο εκτεταμένο δίκτυο των 90 και πλέον σταθμών παραγωγής, πολλοί από τους οποίους είναι εκτεθειμένοι στις ακτές του Κόλπου. Η εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα παραμένει καθολική, με τις ανανεώσιμες πηγές να καλύπτουν μόλις το 13%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και το πυρηνικό πρόγραμμα, με τον σταθμό του Μπουσέρ να παραμένει ο μοναδικός σε λειτουργία. Παρά την κρίση, η Τεχεράνη φαίνεται να ποντάρει στη συνεργασία με τη Ρωσία, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025:

«Η Τεχεράνη και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων ακόμη πυρηνικών σταθμών στο νότιο Ιράν, δυναμικότητας 1.255 MW έκαστος».

Υποδομές σε οριακό σημείο

Ακόμη και χωρίς την απειλή των στρατιωτικών πληγμάτων, το Ιράν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω των διεθνών κυρώσεων και της παλαιότητας των εγκαταστάσεών του. Η επιβολή δελτίου στο ρεύμα ήταν ήδη μια πραγματικότητα σε περιόδους ξηρασίας.

Αν οι απειλές για στοχοποίηση μονάδων όπως αυτή στην Νταμαβάντ, που τροφοδοτεί την Τεχεράνη, ή στον Σαχίντ Σαλίμι στην Νέκα γίνουν πράξη, η χώρα απειλείται με μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Η έλλειψη ενέργειας αναμένεται να πλήξει άμεσα νοσοκομεία και δίκτυα υδροδότησης, σε μια περίοδο που η χώρα δοκιμάζεται ήδη από τον πόλεμο και την κλιματική κρίση.