Με κλιμάκωση απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανακοίνωσε ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών, τότε οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε:

«Εάν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, το Στενό του Ορμούζ, εντός 48 ΩΡΩΝ από αυτή ακριβώς τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα χτυπήσουν και θα καταστρέψουν τα διάφορα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τους, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ!».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαφανίσει το Ιράν από τον χάρτη, και όμως ο ασήμαντος αναλυτής τους, ο Ντέιβιντ Σάνγκερ, λέει ότι δεν έχω επιτύχει τους στόχους μου. Ναι, τους έχω επιτύχει, και μάλιστα εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα! Η ηγεσία τους έχει εξαφανιστεί, το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί, δεν διαθέτουν απολύτως καμία άμυνα και θέλουν να συνάψουν συμφωνία. Εγώ δεν θέλω! Είμαστε εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Ακριβώς όπως και η ανίκανη κάλυψη των εκλογών για μένα, η αποτυχημένη New York Times πάντα κάνει λάθος!».

Πυραυλικές επιθέσεις σε Αράντ και Ντιμόνα

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, τραυματίζοντας περισσότερους από 100 ανθρώπους, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει αποφασισμένος πως η χώρα του θα εξακολουθήσει να πλήττει τον εχθρό «σε όλα τα μέτωπα».

Τουλάχιστον 71 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δέκα σοβαρά, κατά την πυραυλική επίθεση στην πόλη Αράντ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ισραηλινών αρχών.

Νωρίτερα, ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.

«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».

🚨🇮🇱🇮🇷 Drone footage shows the Iranian missile crater in Arad, sitting right between apartment buildings.



Over 50 wounded.



A 5-year-old girl in critical condition.



Rescuers still searching the rubble. Unreal scenes.



This is what this war looks like up close.



Source: TOI https://t.co/9CprM71XR8 pic.twitter.com/ZhNqsBe6kU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2026

Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ.

Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.

Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν.

BREAKING: Video recorded in Eilat in southern Israel shows the moment another hypersonic ballistic missile of the IRGC Aerospace Force hit the city. Two surface-to-air missiles launched by the IDF failed to intercept it, allowing the missile to strike. However, there are no… pic.twitter.com/BeDOFJaRoF — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 21, 2026

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, «δεν έχει αναφερθεί διαρροή ραδιενέργειας» στην περιοχή, η οποία είχε πληγεί επίσης στις αρχές Μαρτίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δήλωσαν άγνοια σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ μετέδωσε πως επρόκειτο για αμερικανική επίθεση. Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι έπληξε το πανεπιστημιακό κέντρο Μάλεκ-Αστάρ που «χρησιμοποιείται από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για την ανάπτυξη εξαρτημάτων για πυρηνικά όπλα».

🔴 Aerial footage of the scene in Arad declared as mass casualty event.



The wounded toll of the direct Iranian ballistic missile impact in the southern city of Arad rises to 80, among them at least 7 in serious condition including children – Soroka medical centre.



Credit:… pic.twitter.com/5oVUlnY1bW — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 21, 2026

Στον απόηχο των πληγμάτων στη Νατάνζ του Ιράν και στην Ντιμόνα του Ισραήλ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Η Ρωσία, παραδοσιακός σύμμαχος του Ιράν, καταδίκασε τα «ανεύθυνα» πλήγματα, υπογραμμίζοντας ότι ελλοχεύει «κίνδυνος καταστροφής για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».