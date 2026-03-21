Η επιχείρηση «Epic Fury» μπορεί να ξεκίνησε επιτυχημένα, αποδεκατίζοντας την ηγεσία του Ιράν σε λίγες ώρες, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην έχει υπολογίσει σωστά όλα τα ενδεχόμενα, σύμφωνα με Αμερικανούς νυν και πρώην αξιωματούχους, θέτοντας σε κίνδυνο την έκβασή της.

Αρχικά, φαίνεται να μην έχει σαφή στρατηγική εξόδου από τη σύρραξη, κάτι που ενέχει κινδύνους τόσο για την έκβαση του πολέμου όσο και για την προεδρική κληρονομιά του και τις πολιτικές προοπτικές του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αγωνίζονται να διατηρήσουν τις οριακές πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο Τραμπ έχει φτιάξει για τον εαυτό του ένα αδιέξοδο που ονομάζεται πόλεμος με το Ιράν και δεν ξέρει πώς να βγει από αυτό», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για θέματα Μέσης Ανατολής υπό κυβερνήσεις τόσο των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή απογοήτευσής του».

Επίσης, το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι έχουν τεθεί όρια στην εξουσία του Τραμπ, κάτι που δεν περίμενε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ δεν ανέμενε και αντίσταση από το Ιράν.

Ο Τραμπ, παρασυρόμενος από τις πρόσφατες επιτυχίες του, φέρεται να περίμενε να διευθετηθεί σύντομα ο πόλεμος, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο.

Παραδείγματος χάριν, σε λίγους μήνες κατάφερε να εξασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιωθούν αρκετές φορές παραπάνω για τη χρόνια βοήθεια που παρείχαν στην Ουκρανία, ακόμη και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Έπειτα, ο επιτυχημένος πόλεμος των 12 ημερών στο Ιράν, αλλά και η ανατροπή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, φέρεται να συνεπήραν τον Αμερικανό πρόεδρο, πιστεύοντας ότι πράγματι μπορεί να επιτύχει τα πάντα, με ελάχιστο κόστος.

Πιέσεις από τους συμμάχους

Ένας άλλος παράγοντας που δεν υπολόγισε ο Τραμπ ή καλύτερα που τον αιφνιδίασε, είναι η στάση των συμμάχων, εντός και εκτός χώρας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ανώνυμα στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περίμενε άρνηση των μελών του ΝΑΤΟ για αποστολή στρατευμάτων στο Στενό του Ορμούζ. Αντιθέτως, περίμενε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, όπως έγινε με τους περιβόητους δασμούς, που τελικά τους αποδέχτηκαν όλοι.

Ακόμη, η στάση του Ισραήλ φέρεται να τον έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα, παρά να τον έχει προβληματίσει. Το Τελ Αβίβ, τόσο επί προεδρίας Μπάιντεν όσο και επί Τραμπ, πράττει αυτόνομα αρκετές φορές, με τις ΗΠΑ να σπεύδουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη στάση έχει φέρει αποτέλεσμα, αλλά τα πρόσφατα χτυπήματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, δεν έχουν επιτύχει κάτι ιδιαίτερο από στρατιωτική άποψη.

«Δεν κατάφεραν να εξετάσουν διεξοδικά τα ενδεχόμενα σενάρια σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μια σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να πάρει λάθος τροπή, όπου τα πράγματα ενδέχεται να μην εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταρτίσει», δήλωσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Τζον Μπας, ο οποίος υπηρέτησε στο Αφγανιστάν και στην Τουρκία.

Δεδομένου ότι ο πρόεδρος δεν επιθυμεί να φανεί απομονωμένος, ορισμένοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συμβουλεύσει τον Τραμπ να βρει γρήγορα μια «έξοδο» και να θέσει όρια στο εύρος της στρατιωτικής επιχείρησης, ανέφερε πρόσωπο που έχει γνώση των συζητήσεων.

Ωστόσο, δεν ήταν σαφές αν αυτό το επιχείρημα είναι αρκετό για να πείσει τον Τραμπ. Κατά την άποψη ορισμένων αναλυτών, ο Τραμπ βρίσκεται πλέον σε σταυροδρόμι όσον αφορά την επιχείρηση «Epic Fury», χωρίς να υπάρχουν σαφή σημάδια για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει.