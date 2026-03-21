Ο στρατός του Ισραήλ αρνείται ότι βομβάρδισε την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στη Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ, με πληροφορίες να αναφέρουν πως χρησιμοποιήθηκαν βόμβες bunker buster.

Αξιωματούχοι του IDF, σε δηλώσεις που έκαναν στις ισραηλινές εφημερίδες Times of Israel και The Jerusalem Post, ανέφεραν ότι δεν είχαν γνώση για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Νατάνζ.

Παράλληλα, το ισραηλινό δίκτυο Kan, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε πως οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες bunker buster κατά την επιδρομή στην πυρηνική εγκατάσταση.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, ο κρατικός φορέας που διαχειρίζεται και εποπτεύει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, δήλωσε ότι δεν εντοπίστηκε καμία διαρροή ραδιενέργειας στην περιοχή. Επιπλέον, δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΙ, η επίθεση είχε ως στόχο το συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου Shahid Ahmadi-Roshan στη Νατάνζ.

«Πρόκειται για πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο οργανισμός. «Οι τεχνικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν έχει σημειωθεί διαρροή ραδιενεργού υλικού και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών», πρόσθεσε.

صبح امروز(یکم فروردین ۱۴۰۵)، مجتمع #غنی‌_سازی شهید احمدی‌روشن نطنز هدف حمله مجدد دشمن آمریکایی–صهیونیستی قرار گرفت؛ اقدامی مغایر با قوانین و تعهدات بین‌المللی از جمله NPT.

بررسی‌های فنی نشان می‌دهد هیچ‌گونه نشت مواد پرتوزا رخ نداده و خطری متوجه ساکنان مناطق اطراف نیست. — Atomic Energy Organization Of Iran (@aeoi_ir) March 21, 2026

Στη συνέχεια, κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσουν την επίθεση.

«Γιατί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και η διεθνής κοινότητα δεν υιοθετούν μια σαφή, αποφασιστική και βασισμένη στο διεθνές δίκαιο στάση όσον αφορά την επίθεση κατά των ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και την παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων και νόμων;», έγραψε ο οργανισμός στην πλατφόρμα X.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε αργότερα την επίθεση «απροκάλυπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

«Η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση να προβεί αμέσως σε μια αντικειμενική και αδιάλλακτη αξιολόγηση αυτών των ανεύθυνων ενεργειών», έγραψε.

💬 М.В.Захарова в связи с атаками на предприятия по обогащению урана в Иране:



❗️ Это бесцеремонное нарушение международного права.



☝️ Международное сообщество обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку этим безответственным действиям.https://t.co/Bbs4NbQe2O pic.twitter.com/wNHCk5IpBB — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 21, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση της Νατάνζ ήταν ένας από τους κύριους στόχους στον προηγούμενο πόλεμο 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, στον οποίο τελικά συμμετείχαν και οι ΗΠΑ.

Τότε, υποβρύχια του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσαν 30 πυραύλους κρουζ TLAM στη Νατάνζ και το Ισφαχάν, ενώ ένα B-2 έριξε δύο βόμβες GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), γνωστές ως bunker buster.

Σημειώνεται ότι η MOP, βόμβα βάρους 30.000 λιβρών με 6.000 λίβρες εκρηκτικών, έχει σχεδιαστεί για να φτάνει και να καταστρέφει δυνάμεις που βρίσκονται σε καλά προστατευμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.