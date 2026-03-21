Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα ότι θα στοχοθετήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εάν χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για επιθέσεις εναντίον νησιών του Κόλπου που ελέγχονται από το Ιράν, τα οποία όμως διεκδικούν τα Εμιράτα.

«Προειδοποιούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι, εάν εξαπολυθούν νέες επιθέσεις από το έδαφός τους εναντίον των ιρανικών νησιών Αμπού Μούσα και Μεγάλο Τουνμπ στον Περσικό Κόλπο, οι ισχυρές ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ρας αλ Χάιμα, στα ΗΑΕ», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Χάταμ αλ Ανμπίγια σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα νησιά Αμπού Μούσα και Μεγάλο και Μικρό Τουνμπ, που βρίσκονται στον Κόλπο κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΑΕ.

Το Ιράν κατηγορεί τους γείτονές του στον Κόλπο ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του από τα εδάφη τους. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drone εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε αυτές τις χώρες.