Το Πεντάγωνο έχει προχωρήσει σε προετοιμασίες για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News που επικαλέστηκε πολλαπλές πηγές με γνώση του θέματος την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ανώτατοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού έχουν υποβάλει λεπτομερή αιτήματα προετοιμασίας προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση «Epic Fury» κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο φέρεται να προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο σύλληψης Ιρανών στρατιωτών και παραστρατιωτικών στελεχών στο πλαίσιο μιας χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν.

Πυραυλική επίδειξη ισχύος και αποτυχημένο πλήγμα

Την ίδια στιγμή, επικίνδυνη κλιμάκωση συνιστά η εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

According to the Wall Street Journal, citing multiple U.S. officials, Iran has targeted the joint U.S.-UK base at Diego Garcia in the Indian Ocean with two intermediate-range ballistic missiles (IRBM). According to the report, one missile failed in flight whilst the other was…

Το Mehr τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Νωρίτερα η Wall Street Journal είχε επισημάνει ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο μέσου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Κανένας από τους δύο πυραύλους δεν έπληξε τη βάση που απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, είχε προσθέσει η εφημερίδα επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε πύραυλο για να αναχαιτίσει τον δεύτερο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Η στρατηγική σημασία της βάσης και οι απειλές προς τα Εμιράτα

Η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, βρετανικό έδαφος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.

Απειλές προς τα ΗΑΕ

Εξάλλου, ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε σήμερα ότι θα στοχοθετήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εάν χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για επιθέσεις εναντίον νησιών του Κόλπου που ελέγχονται από το Ιράν, τα οποία όμως διεκδικούν τα Εμιράτα.

«Προειδοποιούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι, εάν εξαπολυθούν νέες επιθέσεις από το έδαφός τους εναντίον των ιρανικών νησιών Αμπού Μούσα και Μεγάλο Τουνμπ στον Περσικό Κόλπο, οι ισχυρές ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ρας αλ Χάιμα, στα ΗΑΕ», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Χάταμ αλ Ανμπίγια σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τα νησιά Αμπού Μούσα και Μεγάλο και Μικρό Τουνμπ, που βρίσκονται στον Κόλπο κοντά στην είσοδο του Στενού του Χορμούζ μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελούν εδώ και καιρό πηγή έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΑΕ.

Το Ιράν κατηγορεί τους γείτονές του στον Κόλπο ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του από τα εδάφη τους. Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drone εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε αυτές τις χώρες.