Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει το εμιράτο Ρας αλ Χαιμάχ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Ιράν έκανε αυτή την απειλή, λέγοντας ότι αυτή θα είναι η απάντησή του αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν κατά την νήσου Χαργκ στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ιράν διατείνεται ότι από το συγκεκριμένο εμιράτο πύραυλοι HIMARS χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις και θεωρεί ότι από εκεί θα γίνει η επίθεση προς το νησί Χαργκ.

Το Ιράν απειλεί το Ρας αλ Χαιμάχ στο πλαίσιο της ευρύτερης προειδοποίησής του προς τα ΗΑΕ, τα οποία κατηγορεί ότι διευκόλυναν αμερικανικά πλήγματα, και της στρατηγικής του να στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές στα κράτη του Κόλπου