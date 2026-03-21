Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει «χωρίς επιτυχία» χθες, Παρασκευή, την αμερικανοβρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων από το έδαφός του, επιβεβαίωσε σήμερα βρετανική επίσημη πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια έλαβε χώρα προτού η βρετανική κυβέρνηση ανακοινώσει την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει άδεια για να χρησιμοποιήσουν ορισμένες από τις βρετανικές βάσεις προκειμένου να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο «αμυντικών επιχειρήσεων».

Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ντιέγκο Γκαρσία, αλλά κανένας από αυτούς δεν έπληξε τον στόχο του, καθώς ο ένας παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει ενώ ο άλλος αναχαιτίστηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Το Πεντάγωνο, με το οποίο επικοινώνησε το AFP, αρνήθηκε κάθε σχόλιο.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, καταδίκασε σήμερα μέσω εκπροσώπου τις «ανεύθυνες επιθέσεις του Ιράν» που «συνιστούν απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους της Βρετανίας».

Η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Το Λονδίνο επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βάση για να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις που θέτουν στο στόχαστρο το Στενό του Χορμούζ, απόφαση την οποία το Λονδίνο έπρεπε να είχε λάβει «πολύ πιο γρήγορα», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι θέτει «σε κίνδυνο ζωές Βρετανών επιτρέποντας τη χρήση» αυτών των βάσεων, προσθέτοντας πως το Ιράν «θα ασκήσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία είναι στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.