Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται διαρκώς, με τα πολεμικά μέτωπα να παραμένουν ανοιχτά και τις στρατηγικές επιλογές της Ουάσιγκτον να βρίσκονται υπό έντονη πίεση, καθώς ο χρόνος λειτουργεί πλέον εις βάρος της παγκόσμιας οικονομίας.

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του, δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αντίθετα, όπως επισημαίνει ανάλυση του Reuters, η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει από τον έλεγχο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί στον πόλεμο στο Ιράν και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο», σχολίασε ο Ααρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι «αυτή η κατάσταση αποτελεί την κύρια πηγή της απογοήτευσής του».

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ωστόσο, υποστηρίζεται ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποδίδουν. Όπως ανέφερε αξιωματούχος, σημαντικά στελέχη της ιρανικής ηγεσίας έχουν εξουδετερωθεί, μεγάλο τμήμα του ναυτικού έχει υποστεί σοβαρές απώλειες και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων έχει περιοριστεί αισθητά. «Αυτό συνιστά αδιαμφισβήτητη στρατιωτική επιτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Διλήμματα και οι επόμενες κινήσεις

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποια στρατηγική θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης, όπως η κατάληψη ενεργειακών κόμβων -μεταξύ αυτών και το νησί Χαργκ- ή η ανάπτυξη δυνάμεων πεζοναυτών κατά μήκος των ιρανικών ακτών για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων.

Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή, με πιθανές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ιδιαίτερα από την κοινή γνώμη.

Από την άλλη πλευρά, ένα ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης με κήρυξη «νίκης» ενδέχεται να προκαλέσει δυσαρέσκεια στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα Ιράν αποδυναμωμένο αλλά εξακολουθητικά επικίνδυνο.

Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει και τον κίνδυνο επιρροής στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και ενδεχόμενης επιτάχυνσης της ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου – κάτι που η Τεχεράνη απορρίπτει.

Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη του πολέμου φαίνεται να δοκιμάζει και τη στήριξη που απολαμβάνει ο Τραμπ από τη βάση του κινήματος MAGA. Αν και η υποστήριξη παραμένει, αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων και η προοπτική βαθύτερης στρατιωτικής εμπλοκής ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά.

Νέο κύμα επιθέσεων και ανταλλαγή πυρών

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Παρασκευή νέο κύμα επιθέσεων με drones, στοχεύοντας σημεία ανάπτυξης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εισήλθε στην 21η ημέρα της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, στόχος αποτέλεσαν στρατηγικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία -όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη- χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ισραηλινών επιδρομών κατά του Ιράν και των συμμάχων του.

Παράλληλα, επλήγησαν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στην Ιερουσαλήμ, που χαρακτηρίστηκε ως κέντρο διαχείρισης κρίσεων, καθώς και ο τηλεοπτικός σταθμός Channel 13 στο Τελ Αβίβ, τον οποίο το Ιράν κατηγόρησε ότι λειτουργεί ως εργαλείο «ψυχολογικού πολέμου». Μάλιστα, τα ίδια σημεία είχαν δεχθεί επίθεση και την προηγούμενη ημέρα.

Από ισραηλινής πλευράς, επιβεβαιώθηκε η εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, με τα συστήματα αεράμυνας να ενεργοποιούνται για την αναχαίτισή τους. Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές, όπως το Γκους Νταν, η Σφελά, η Λαχίς, η Σαμάρεια, η Ιερουσαλήμ και η Άνω Γαλιλαία, ενώ η υπηρεσία Magen David Adom ανέφερε ότι πύραυλος έπληξε κατοικία στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, ενώ ο συνολικός αριθμός τραυματιών από την έναρξη των συγκρούσεων στις 28 Φεβρουαρίου ανέρχεται σε 3.924, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επιθέσεις σε στόχους του ιρανικού «τρομοκρατικού καθεστώτος» στην περιοχή Νουρ, ανατολικά της Τεχεράνης ενώ μαίνονται και οι μάχες στον νότιο Λίβανο ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Tasnim, αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ έπληξε το εμπορικό λιμάνι του Μπαντάρ Λενγκέχ στο νότιο Ιράν, όπου τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 16 φορτηγά πλοία καταστράφηκαν από πυρκαγιά, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές» στα μέσα διαβίωσης των κατοίκων.

Ανησυχία για τα πυρηνικά

Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν το πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ το Σάββατο 21 Μαρτίου.

«Μετά τις εγκληματικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του σφετεριστικού σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον της χώρας μας, το (…) συγκρότημα εμπλουτισμού της Νατάνζ αποτέλεσε στόχο το πρωί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι «δεν έχει αναφερθεί διαρροή ραδιενεργών υλικών» στην περιοχή.

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε «την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος», ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ στην πλατφόρμα X, έπειτα από ένα πλήγμα στο Ιράν.