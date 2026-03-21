Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν μαχητικό F-16 του Ισραήλ, κάτι που πέτυχαν με σύγχρονο σύστημα αεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, το ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στο κεντρικό Ιράν. Η είδηση μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από το Ισραήλ.

Σημειώνεται, ότι αναφορά του Bloomberg για τις απώλειες στον πόλεμο, υποστηρίζει ότι συνολικά 16 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται κυρίως 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιδρομών τύπου MQ-9 Reaper, τρία F-15 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, τα οποία είτε καταρρίφθηκαν είτε συνετρίβησαν.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται επίσης ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 που αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπήθηκε από ιρανικό σύστημα αεροπορικής άμυνας.