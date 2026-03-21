Νέα ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, σε συνεργασία με το BBC, αποκαλύπτει πως οι ιρανικές επιθέσεις στις στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ζημιές ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου.

Πρόκειται για σημαντικά υψηλότερη εκτίμηση από προηγούμενες αναφορές, αποτυπώνοντας το αυξανόμενο κόστος της σύγκρουσης για την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την έκθεση, το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών προκλήθηκε στο πρώτο κύμα των ιρανικών επιθέσεων, αμέσως μετά την έναρξη των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει ασαφής, καθώς το πλήρες εύρος των απωλειών στις αμερικανικές υποδομές δεν είναι ακόμη γνωστό. Ο Μαρκ Κανσιάν, συντάκτης της μελέτης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ζημιές στις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή έχουν υποτιμηθεί. Αν και φαίνεται ότι είναι εκτεταμένες, το πλήρες μέγεθος δεν θα γίνει γνωστό μέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία.»

Καταστροφές σε κρίσιμα συστήματα THAAD και δορυφορικές υποδομές

Ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα υπέστησαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και δορυφορικών επικοινωνιών σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών ζημιών συνδέεται με την καταστροφή ραντάρ του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD σε ιορδανική αεροπορική βάση – εξοπλισμός που κοστίζει περίπου 485 εκατ. δολάρια.

Strike assessment panels highlighting three locations: the AN/TPY-2 radar site supporting the THAAD deployment in the UAE, the U.S. support installation in Shu'aibiya, Kuwait, and a building in Tel Aviv identified as an IOF officers' gathering point.



Each panel moves from target…

Το συγκεκριμένο ραντάρ AN/TPY-2 αποτελεί κρίσιμη μονάδα για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Παράλληλα, οι επιθέσεις προκάλεσαν επιπλέον ζημιές 310 εκατ. δολαρίων σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές που χρησιμοποιούν αμερικανικές δυνάμεις.

Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες – Τρεις αεροπορικές βάσεις στο στόχαστρο

It was claimed that a total of 5 Eurofighter Typhoon warplanes, 3 of which belonged to Kuwait and 2 of which belonged to Italy, were shot down in Iran's attacks on Ali al-Salim Air Base in Kuwait.

Δορυφορικά δεδομένα αποκαλύπτουν ζημιές σε τρεις αεροπορικές βάσεις-κλειδιά:

Ali Al-Salim στο Κουβέιτ

Al-Udeid στο Κατάρ

Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία Οι εικόνες δείχνουν καταστροφή δύο ραδιοθόλων, προστατευτικών περιβλημάτων για ευαίσθητα συστήματα ραντάρ και δορυφορικής επικοινωνίας, ενώ εκτιμάται ότι ο εξοπλισμός στο εσωτερικό τους έχει πιθανότατα υποστεί σοβαρά πλήγματα.

Επιπλέον ζημιές εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις όπως το Camp Arifjan στο Κουβέιτ και στη βάση Prince Sultan, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά μαχητικά.

🚨The Al-Salim base in Kuwait, which is under American control, was completely destroyed.

Iran carried out missile strikes on it twice.

Σε αρκετές περιπτώσεις, δορυφορικές λήψεις κατέγραψαν καπνό να αναδύεται από συστήματα THAAD. Οι μεγαλύτερες απώλειες ωστόσο φαίνεται να εντοπίζονται σε βάσεις των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιορδανία, όπου η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη υπολογιστεί πλήρως. Η αποδυνάμωση των συστημάτων άμυνας φέρεται να ώθησε την Ουάσιγκτον να μεταφέρει επιπλέον εξοπλισμό THAAD από τη Νότια Κορέα προς τη Μέση Ανατολή.

Peralatan Satelit Hancur di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar



Sebuah tenda yang dikelilingi antena satelit hancur di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar.



Beberapa antena juga tampak rusak.



Pangkalan Udara Al-Udeid adalah markas regional Komando Pusat AS dan menjadi target serangan…

3.200 νεκροί – 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί μεταξύ των θυμάτων

Την ίδια ώρα, οι ανθρώπινες απώλειες συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι ΗΠΑ έχουν χάσει 13 στρατιωτικούς από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ σύμφωνα με την οργάνωση Hrana, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε σχεδόν 3.200, εκ των οποίων περίπου 1.400 είναι άμαχοι.

Το Πεντάγωνο ζητά νέα κονδύλια

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Πεντάγωνο ζητά επιπλέον χρηματοδότηση 200 δισ. δολαρίων, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να προειδοποιεί ότι το ποσό μπορεί να αυξηθεί. «Χρειάζονται χρήματα για να εξοντώσεις τους κακούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας σκληρή ρητορική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, εμφανίζεται αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στους στόχους τους: την καταστροφή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος της Τεχεράνης. «Τα πάμε εξαιρετικά καλά στο Ιράν», δήλωσε σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Οικονομικές αναταράξεις και φόβοι για κλιμάκωση

Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία, με σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου θαλάσσιου διαύλου για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια του πολέμου, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων, ενισχύει τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή ανάφλεξη.