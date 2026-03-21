Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν τις αμερικανικές αεροπορικές βάσεις Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αλι Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις κατά των ιρανικών νησιών στον Κόλπο.

Επίσης, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας «εκτεταμένες» επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων του ιρανικού καθεστώτος, μεταξύ των οποίων και εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι επιθέσεις «υποβαθμίζουν σημαντικά» την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων.

Στο πλαίσιο των αεροπορικών επιθέσεων, το Ισραήλ χτύπησε εγκαταστάσεις της ιρανικής αμυντικής βιομηχανίας που παρήγαγαν «κρίσιμα εξαρτήματα για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων».

Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν ένα κεντρικό συγκρότημα παραγωγής και ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, μια εγκατάσταση αποθήκευσης εξαρτημάτων πυραύλων, μια μονάδα παραγωγής καυσίμων πυραύλων του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας, καθώς και μια μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι είχε χτυπήσει «αρκετά αμυντικά συστήματα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Τεχεράνη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι επιθέσεις εντάσσονταν στο πλαίσιο των προσπαθειών για την υπονόμευση των συστημάτων που διατηρούν την εξουσία του καθεστώτος.