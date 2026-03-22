Τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η σύρραξη δείχνει να μετατοπίζεται από τα στρατιωτικά μέτωπα στις ζωτικής σημασίας υποδομές.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, προειδοποιώντας την Τεχεράνη πως αν μέχρι αύριο δεν επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση για τη μεταφορά πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, οι ιρανικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελέσουν τον επόμενο στόχο.

Ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, όμως μια επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα σήμαινε την πλήρη παράλυση της χώρας.

Η ενεργειακή «αχίλλειος πτέρνα» της Τεχεράνης

Το Ιράν διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με περισσότερους από 90 σταθμούς παραγωγής, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στις ακτές του Κόλπου, ακριβώς στην «καρδιά» της εμπόλεμης ζώνης. Η εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα είναι καθολική, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Δεκέμβριος 2024):

*Το 38% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από σταθμούς συνδυασμένου κύκλου.

*Το 26% από μονάδες φυσικού αερίου.

*Οι ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν μόλις το 13%.

*Η πυρηνική ενέργεια περιορίζεται στο 1%.

Στον τομέα των πυρηνικών, ο μοναδικός σταθμός σε λειτουργία είναι αυτός του Μπουσέρ, ρωσικής κατασκευής. Ωστόσο, το Ιράν έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για το μέλλον, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2025:

«Η Τεχεράνη και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων ακόμη πυρηνικών σταθμών στο νότιο Ιράν, δυναμικότητας 1.255 MW έκαστος».

Υποδομές σε κρίση και το φάντασμα του δελτίου στο ρεύμα

Ακόμη και πριν την κλιμάκωση των επιθέσεων, το Ιράν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα τροφοδοσίας. Η παλαιότητα των εγκαταστάσεων και οι διεθνείς κυρώσεις, σε συνδυασμό με τις περιόδους ακραίας ξηρασίας, οδηγούν συχνά την κυβέρνηση στην επιβολή δελτίου στην ηλεκτρική ενέργεια.

Οι πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ περιλαμβάνουν τους «πνεύμονες» του ιρανικού δικτύου, όπως τον σταθμό στην Νταμαβάντ (2.900 MW) που τροφοδοτεί την επαρχία της Τεχεράνης, τον Σαχίντ Σαλίμι στην Νέκα (2.214 MW) και τον Σαχίντ Ραζάι στο Καζβίν (2.042 MW).

Αν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ γίνουν πράξη, το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου, καθώς η έλλειψη ενέργειας θα πλήξει νοσοκομεία, υδραγωγεία και βασικές υπηρεσίες, σε μια χώρα που ήδη δοκιμάζεται από τον πόλεμο και την κλιματική κρίση.