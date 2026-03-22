Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση, με το Ιράν να διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να σφραγίσει οριστικά τα Στενά του Χορμούζ.

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται ως άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έθεσε διορία 48 ωρών στην Τεχεράνη για το πλήρες άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος.

Στη σημερινή τους τοποθέτηση, οι Φρουροί της Επανάστασης δεν περιόρισαν τις απειλές τους μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά στόχευσαν και την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη δήλωσή τους, εταιρείες με αμερικανικά κεφάλαια θα «καταστραφούν ολοσχερώς» σε περίπτωση που στοχοποιηθούν ιρανικές εγκαταστάσεις, ενώ υπογράμμισαν ότι ενεργειακές υποδομές σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα αποτελέσουν «θεμιτούς» στόχους.

Η ένταση πυροδοτήθηκε από το τελεσίγραφο που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου, απειλώντας να «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σοβαρές ζημιές σε δίκτυα νερού και ηλεκτρισμού»

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση στην Τεχεράνη προβαίνει σε απολογισμό των καταστροφών που έχουν υποστεί οι εγχώριες υποδομές από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο υπουργός Ενέργειας, Αμπάς Αλιαμπαντί, έκανε λόγο για συνδυασμένες επιθέσεις που παρέλυσαν τμήματα του δικτύου. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Isna, ο υπουργός δήλωσε:

«Οι κρίσιμες υποδομές της χώρας στο πεδίο του νερού και του ηλεκτρισμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς».

Ο Αλιαμπαντί εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις έπληξαν δεκάδες μονάδες επεξεργασίας, επισημαίνοντας: «Οι επιθέσεις έθεσαν στο στόχαστρο δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων εφοδιασμού».

Η πυραυλική βροχή και το «δύσκολο βράδυ» του Νετανιάχου

Στο στρατιωτικό σκέλος, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εξαπολύσει μια πρωτοφανή επίθεση με περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, υποστήριξε ότι το σύστημα αεράμυνας λειτούργησε αποτελεσματικά σε ποσοστό 92%.

Ωστόσο, η χθεσινή νύχτα σημαδεύτηκε από επιτυχημένα πλήγματα στις πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, όπου οι τραυματίες ξεπέρασαν τους εκατό. Η εγγύτητα της πρόσκρουσης στο στρατηγικό πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα προκάλεσε έντονη ανησυχία, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να παραδέχεται τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ στη μάχη για το μέλλον μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε οικιστικές ζώνες όπου οι πύραυλοι δεν αναχαιτίστηκαν.

Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στα Στενά του Χορμούζ, καθώς η πιθανή διακοπή της κυκλοφορίας, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, θα μπορούσε να προκαλέσει ανυπολόγιστο οικονομικό σοκ.