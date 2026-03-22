Η ένταση στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να αυξάνεται, με το Ιράν να προειδοποιεί για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελεγχόμενης διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς διακυβεύονται κρίσιμα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και δεν σχετίζονται με «εχθρούς» θα μπορούν να περνούν με ασφάλεια, εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές.

Ιρανοί πολίτες, με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία εντός της χώρας, δηλώνουν ότι δεν αιφνιδιάστηκαν από τις επιθέσεις στον Κόλπο ούτε από τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στη ναυσιπλοΐα, όπως αναφέρει το BBC. Ένας άνδρας, ο οποίος εξακολουθεί να ελπίζει στην ανατροπή του καθεστώτος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «τι άλλο χαρτί έχουν να παίξουν;».

Η άρση του ουσιαστικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ θα σήμαινε για το Ιράν την απώλεια του βασικού του διαπραγματευτικού μοχλού σε αυτή τη σύγκρουση. Από την άλλη πλευρά, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του για επιθέσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, οι συνέπειες για το Ιράν θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.

Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση έχει αποδείξει επί δεκαετίες ότι είναι διατεθειμένη να αντέξει σοβαρές ζημιές στην οικονομία της και μεγάλη ταλαιπωρία του πληθυσμού της, προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς και οι «επαναστατικές αξίες» του. Η χώρα έχει ήδη υποστεί δυτικές κυρώσεις, ενώ έχει προχωρήσει και σε σκληρές καταστολές, όπως φάνηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πανεθνικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, ενώ αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση προχώρησε στις πρώτες εκτελέσεις που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις, απαγχονίζοντας τρεις άνδρες που κατηγορούνταν για τη δολοφονία αστυνομικών. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι άνδρες αυτοί ομολόγησαν υπό βασανιστήρια και δεν είχαν δίκαιη δίκη.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του Ιράν ενδέχεται να επιλέξει να αμφισβητήσει την αποφασιστικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζοντας ότι η πίεση προς τις χώρες του Κόλπου θα τις οδηγήσει να ζητήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι χώρες έχουν προσεγγίσει την Τεχεράνη για την εξεύρεση λύσης, με το Ομάν να εμφανίζεται ως η πλέον ενεργή φωνή υπέρ της διπλωματίας.

Τα διακυβεύματα για τις χώρες του Κόλπου είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς οι οικονομίες τους βασίζονται στην ενέργεια, ενώ για ορισμένες από αυτές ο τουρισμός και η εικόνα ασφάλειας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Ωστόσο, πλέον αντιλαμβάνονται το Ιράν ως σοβαρή απειλή για τον τρόπο ζωής τους και οι επιλογές τους το επόμενο διάστημα αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της σύγκρουσης.

Αιματηρά χτυπήματα στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, νεότερος απολογισμός φέρνει στο φως την έκταση των τραυματισμών από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στις νότιες ισραηλινές πόλεις Ντιμόνα και Αράντ, για τις οποίες υπήρχαν ήδη προηγούμενες αναφορές.

BREAKING:



The first strike in Dimona sent 59 casualties to hospital.



A second strike in Arad has been declared a mass casualty event, with around 80 casualties, including serious injuries.



IDF says air defense systems were activated but failed to intercept the missile.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, περισσότεροι από 160 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά. Όπως έγινε γνωστό, 84 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στην Αράντ και άλλοι 78 στη Ντιμόνα, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων που έπληξαν τις δύο πόλεις το βράδυ του Σαββάτου, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι δεν έχει γνώση για οποιαδήποτε ζημιά στην ερευνητική πυρηνική εγκατάσταση που βρίσκεται περίπου 13 χιλιόμετρα έξω από τη Ντιμόνα.

Νωρίτερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε αναφέρει ότι οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε πλήγμα κατά της πυρηνικής εγκατάστασης του Νατάνζ στο Ιράν το Σάββατο. Από την πλευρά του, ο ΔΟΑΕ σημείωσε ότι «δεν έχει καταγραφεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός της εγκατάστασης» στην περιοχή.

Διαδοχικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Την ίδια ώρα, οι χώρες του Περσικού Κόλπου βρίσκονται αντιμέτωπες με διαδοχικές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να απειλεί την καθημερινότητα στην περιοχή και να εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις το πρωί, με δύο πυραύλους να καταλήγουν σε «ακατοίκητη» περιοχή, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές. Όπως επισημαίνεται, όσοι παραμένουν στην περιοχή είναι κυρίως εκείνοι που εμπιστεύονται τα συστήματα αεράμυνας.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πληροφόρηση ελέγχεται αυστηρά, καθώς η καταγραφή σε βίντεο επιθέσεων ή ζημιών είναι παράνομη, ενώ οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η πλειονότητα των επιθέσεων έχει αναχαιτιστεί επιτυχώς.

Καθώς το Ιράν ανανεώνει τις απειλές του κατά ενεργειακών υποδομών, οι ηγεσίες των χωρών του Κόλπου εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους. Η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται ως η πλέον έντονη στις προειδοποιήσεις για πιθανή στρατιωτική απάντηση, ωστόσο μια τέτοια επιλογή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες ζημιές στις οικονομίες της περιοχής. Παράλληλα, το Ιράν έχει απειλήσει και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση στη Μέση Ανατολή.

Παρά την ένταση, οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διπλωματική λύση, την ώρα που η σύγκρουση συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό.