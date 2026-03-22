Ο Αμερικανός πρόεδρος, από εκεί που μέχρι πρόσφατα δήλωνε αποφασισμένος να φτάσει τον πόλεμο μέχρι τέλους και δεν ήθελε να ακούει για εκεχειρία, προκάλεσε πολλά ερωτήματα με πρόσφατη ανάρτηση όπου είπε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή: «Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν».

Και πρόσθεσε όμως στη συνέχεια: «Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς. Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν. Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων. Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί. Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλων».

Η τελευταία του λίστα στόχων άφηνε εκτός μερικούς από τους προηγούμενους στόχους του και αποδυνάμωνε άλλους. Δεν έκανε καμία αναφορά στην ήττα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που φαίνεται να παραμένουν στην εξουσία, μαζί με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έχει διαδεχθεί τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης, αν και δεν έχει ακόμη εμφανιστεί ή μιλήσει δημόσια. Ο Τραμπ παρέλειψε επίσης οποιοδήποτε μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, στον οποίο μόλις πριν από τρεις εβδομάδες είχε πει: «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας για να την πάρετε».

Τι οδήγησε όμως τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει αυτήν την ανάρτηση; Και κυρίως αν το εννοεί και με ποιο τρόπο θα το υλοποιήσει; Ο βασικός λόγος είναι η οικονομία. Η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει τα 4 δολάρια το γαλόνι, αντιμετωπίζει και την κοινή γνώμη στο εσωτερικό του καθώς χιλιάδες πεζοναύτες κατευθύνονται στην περιοχή και τον ρυθμό των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων. Η ενδεχόμενη σκέψη για αποκλιμάκωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Τραμπ συνειδητοποίησε ότι έχει ανάγκη από συμμάχους. Δεν το είχε φανταστεί στην αρχή της σύγκρουσης, επειδή πίστευε ότι ο πόλεμος θα ήταν σύντομος. Έκπληξη για εκείνον ήταν επίσης η απουσία οποιασδήποτε εξέγερσης είτε μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης είτε μεταξύ των απλών Ιρανών.

Ο Τραμπ μπήκε στον πόλεμο με το Ιράν έχοντας προηγουμένως απολαύσει τα αποτελέσματα γρήγορων νικών. Μια αεροπορική επιδρομή εναντίον των τριών βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο ήταν μια επιχείρηση που διήρκεσε ένα μόνο βράδυ, ουσιαστικά θάβοντας τα πυρηνικά αποθέματα της χώρας και καταστρέφοντας χιλιάδες φυγοκεντρητές που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Η επιχείρηση καταδρομέων για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας από το κρεβάτι του στο Καράκας ήταν εξίσου ταχεία. Και μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση που άφησε στη θέση του, ουσιαστικά η κυβέρνηση του ίδιου του κ. Μαδούρο, έχει συμμορφωθεί. Αυτή η επιχείρηση βοήθησε τον κ. Τραμπ να αποσταθεροποιήσει την Κούβα, η οποία έχει χάσει τις προμήθειες καυσίμων από τη Βενεζουέλα, από τις οποίες εξαρτιόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τις προάλλες κατέρρευσε το ηλεκτρικό δίκτυο στην Κούβα και αξιωματούχοι της κυβέρνησης υπονοούν ανοιχτά ότι θα καταρρεύσει και η κυβέρνηση.

Ίσως, αυτά τα γρήγορα αποτελέσματα να ενθάρρυναν τον κ. Τραμπ να πιστέψει ότι ο αμερικανικός στρατός είναι παντοδύναμος και ότι οι μουλάδες, οι στρατηγοί και οι πολιτοφυλακές που κυβερνούν το Ιράν, μια χώρα 92 εκατομμυρίων ανθρώπων, θα κατέρρεαν. Ίσως βιάστηκε. Οι στρατιωτικοί ιστορικοί θα αναλύουν αυτή τη σύγκρουση για πολύ καιρό. Προς το παρόν, όμως, είναι σαφές ότι το Ιράν αποτελεί μια διαφορετική πρόκληση. Ο Τραμπ άρχισε να χρησιμοποιεί τη λέξη «εκδρομή» για να υποδηλώσει ότι πρόκειται απλώς για ένα σύντομο ταξίδι, μια σύντομη παρένθεση. Όμως δεν διαφαίνεται πραγματικό τέλος στον ορίζοντα.