Οκτώ νεκροί και περίπου 100 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τo πλήγμα ιρανικού πυραύλου στην πόλη Αράντ του ανατολικού Ισραήλ κοντά στη Νεκρά Θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια και έχει σημάνει γενικός συναγερμός για τις ομάδες διάσωσης.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, κλήθηκε ειδική μονάδα διάσωσης του ισραηλινού στρατού, λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων.

Υπάρχουν φόβοι για αυξημένο αριθμό αγνοουμένων και εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια, ενώ έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δυνάμεις διάσωσης, η «Magen David Adom» και η πολιτική προστασία κατευθύνονται στο σημείο για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

BREAKING:



The first strike in Dimona sent 59 casualties to hospital.



A second strike in Arad has been declared a mass casualty event, with around 80 casualties, including serious injuries.



IDF says air defense systems were activated but failed to intercept the missile.

Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση, μονάδες του στρατού συμμετέχουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού τραυματιών από τα ερείπια.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπάρχουν άτομα παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, ενώ η «Magen David Adom» απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μεταβούν σε νοσοκομεία προκειμένου να δώσουν αίμα.

Ορισμένα μέσα κάνουν λόγο για «υπερηχητικό πύραυλο με μισό τόνο εκρηκτικών» που έπληξε την Αράντ.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ταξίαρχος Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι «από αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει αποκτήσει πυραυλικό έλεγχο στον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών».

Πρόσθεσε επίσης ότι «η αποψινή νύχτα θα κρατήσει τον ουρανό των νότιων κατεχόμενων περιοχών φωτισμένο για ώρες», τονίζοντας ότι «οι νέες τακτικές και τα συστήματα εκτόξευσης στις επόμενες φάσεις θα προκαλέσουν τρόμο στους σιωνιστές και τους Αμερικανούς ηγέτες».

Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα είχαν κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες μετά από πλήγματα σε διάφορες τοποθεσίες στη Ντιμόνα, στο νότιο τμήμα των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.