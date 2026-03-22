Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι έχει φτάσει η στιγμή για τους ηγέτες άλλων χωρών να συνταχθούν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν, καθώς η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη συνεχίζει να εντείνεται.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, μέχρι σήμερα η διεθνής αντίδραση παρέμενε συγκρατημένη, ωστόσο, όπως υποστήριξε, «ορισμένοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση», δείχνοντας πιο ενεργή στήριξη στις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση αυτή συνδέεται με την ανάγκη αντιμετώπισης τόσο της προοπτικής ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος όσο και της επιρροής που ασκεί η Τεχεράνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, εστιάζοντας στις απειλές που, όπως είπε, προέρχονται από το Ιράν. «Πλέον διαθέτουν τη δυνατότητα να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη, έχουν ήδη ανοίξει πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος… Θέτουν τους πάντες στο στόχαστρό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ναφτάλι Μπένετ: «Το Ισραήλ προστατεύει τη Δύση από το Ιράν – Δεν επιδιώκουμε πόλεμο»

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προστατεύουν τη Δύση μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, τονίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη παραπλανούσε επί δεκαετίες σχετικά με τις δυνατότητες των πυραύλων της.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, δήλωσε στον παρουσιαστή Ματ Μπάρμπετ ότι το Ιράν «έλεγε ψέματα επί δεκαετίες» για την ισχύ των πυραυλικών του συστημάτων. Την ίδια στιγμή, επανέλαβε την πρόθεση του Ισραήλ να εξαλείψει την πιθανή πυρηνική απειλή από το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν επιδιώκει πόλεμο».

«Η πραγματικά μεγάλη είδηση είναι ότι, από χθες, η Ευρώπη πλέον κατανοεί ότι το Ιράν μπορεί να πλήξει την Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν όσα, όπως είπε, υποστήριζε εδώ και καιρό: «Το έχω πει πολλές φορές. Εδώ αποδείχθηκε ότι έλεγαν ψέματα όλο αυτό το διάστημα».

Μιλώντας από την ισραηλινή πόλη Ντιμόνα, η οποία επλήγη από ιρανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «στην ουσία δίνουμε τη μάχη για να προστατεύσουμε ολόκληρη τη Δύση, ειδικά την Ευρώπη, από την ιρανική απειλή».

Κριτική στον ΟΗΕ και στάση για τη συνέχιση του πολέμου

Ο Ναφτάλι Μπένετ άσκησε επίσης έντονη κριτική στα Ηνωμένα Έθνη και στον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, υποστηρίζοντας ότι είναι «εντελώς μονόπλευροι» ως προς τη στάση τους απέναντι στον πόλεμο. Η τοποθέτηση αυτή έγινε όταν ερωτήθηκε γιατί το Ισραήλ δεν επιδιώκει την επίλυση των διαφορών του με τον Λίβανο και το Ιράν μέσω της διπλωματίας και χωρίς τη χρήση όπλων.

Παράλληλα, υπάρχουν φωνές που εκφράζουν την ελπίδα ότι ενδεχόμενη αντικατάσταση του νυν πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από έναν πιο μετριοπαθή ηγέτη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ωστόσο, ο Μπένετ ξεκαθάρισε ότι, αν βρισκόταν ξανά στην πρωθυπουργία, θα συνέχιζε τον πόλεμο μέχρι την πλήρη εξάλειψη της πυρηνικής και βαλλιστικής απειλής του Ιράν.

«Όταν γνωρίζουμε ότι το Ιράν δεν μπορεί πλέον να επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, τότε θα ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει τους στόχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις διαφορές στη ρητορική μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη συνέχιση των επιχειρήσεων, τόνισε: «Το Ισραήλ επιδιώκει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η Αμερική έχει τους δικούς της στόχους, το Ισραήλ έχει τους δικούς του στόχους. Είμαστε σύμμαχοι, αλλά πρέπει να απομακρύνουμε την απειλή από πάνω μας και σεβόμαστε οποιαδήποτε απόφαση λάβει η Αμερική».

Αιματηρά χτυπήματα

Περισσότεροι από 160 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, έπειτα από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε δύο πόλεις στο νότιο Ισραήλ, κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και μεγάλο αριθμό τραυματισμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 84 άνθρωποι νοσηλεύονται στην Αράντ και άλλοι 78 στη Ντιμόνα. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δήλωσε ότι δεν έχει γνώση για ζημιές στην πυρηνική ερευνητική εγκατάσταση που βρίσκεται περίπου 13 χιλιόμετρα έξω από τη Ντιμόνα.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε πλήγμα που σημειώθηκε το Σάββατο στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ στο Ιράν. Παράλληλα, την Κυριακή, τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νέα ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν σημειώθηκε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει συνολικά 400 πυραύλους προς το Ισραήλ, εκ των οποίων το 92% αναχαιτίστηκε.

Στην Αράντ, κάτοικοι περιέγραψαν τις εκρήξεις ως τρομακτικές, ενώ πύραυλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αρκετά κτίρια, αφήνοντας πίσω του έναν βαθύ κρατήρα. Η διασώστρια Ναράμ Ζάιντ δήλωσε στο BBC ότι αντίκρισε «πολλά παιδιά με τραύματα στο κεφάλι και στο στήθος», τα οποία είχαν καταπλακωθεί από αντικείμενα μέσα σε κατεστραμμένο κτίριο.

«Προσπαθούσα να καθησυχάσω ένα 10χρονο κορίτσι με τραύματα στο κεφάλι, με αίμα στο πρόσωπό της από σπασμένα γυαλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αρνιόταν να μπει στο ασθενοφόρο, καθώς οι γονείς της βρίσκονταν ακόμη μέσα στο κτίριο. Περιμέναμε να απεγκλωβιστούν από το κατεστραμμένο συγκρότημα διαμερισμάτων και στη συνέχεια τους μεταφέραμε όλους στο νοσοκομείο».

Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με τους εξωτερικούς τοίχους δύο πολυκατοικιών να έχουν καταστραφεί, ενώ πλήθος κατοίκων παρακολουθούσε τις ζημιές στην υπερορθόδοξη αυτή πόλη στην έρημο Νεγκέβ.

Παρόμοια επίθεση σημειώθηκε και στη Ντιμόνα, όπου μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Ισραηλινοί πυροσβέστες ανέφεραν ότι τόσο στη Ντιμόνα όσο και στην Αράντ εκτοξεύθηκαν αναχαιτιστικοί πύραυλοι, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να εξουδετερώσουν τις απειλές, με αποτέλεσμα δύο απευθείας πλήγματα από βαλλιστικούς πυραύλους με κεφαλές εκατοντάδων κιλών.

Η ικανότητα του Ιράν να προκαλεί τέτοιας έκτασης ζημιές εντός του Ισραήλ αναδεικνύει το ανθρώπινο κόστος του πολέμου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επείγουσες έρευνες για να διαπιστωθεί πώς οι πύραυλοι διέσπασαν το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας. Όπως και στον πόλεμο διάρκειας 12 ημερών το περασμένο καλοκαίρι, γίνεται σαφές ότι το σύστημα δεν είναι αλάνθαστο, ενώ τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα της ισραηλινής κοινωνίας αντί να την κάμψουν.

Το Πυρηνικό Ερευνητικό Κέντρο Σιμόν Πέρες στο Νεγκέβ, γνωστό και ως «αντιδραστήρας της Ντιμόνα», θεωρείται ότι φιλοξενεί το μη δηλωμένο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ. Επισήμως, η εγκατάσταση παρουσιάζεται ως ερευνητικό κέντρο, ωστόσο εδώ και περίπου έξι δεκαετίες θεωρείται κοινό μυστικό ότι εκεί αναπτύχθηκε πυρηνικό όπλο, παρότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις διατηρούν στάση ασάφειας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Ισραήλ να αποτελεί τη μοναδική πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε ένδειξη στοχοποίησης της εγκατάστασης εξαιρετικά σοβαρή.

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως βασικό στόχο του πολέμου την εξάλειψη κάθε πιθανής ικανότητας του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά της, η Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας του Ιράν χαρακτήρισε την επίθεση στη Νατάνζ ως παραβίαση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν καταγράφηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών» και ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών».

Η εγκατάσταση της Νατάνζ είχε αποτελέσει στόχο και τις πρώτες ημέρες του πολέμου, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Ερωτηθείσες σχετικά το Σάββατο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν σε ισραηλινά και διεθνή μέσα ότι δεν είχαν γνώση για πλήγμα στην περιοχή.