Η Ιαπωνία «δεν εξετάζει το ενδεχόμενο» να ζητήσει από το Ιράν άδεια για να διασχίσουν τα ιαπωνικά πετρελαιοφόρα το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών, καθώς η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να τη βοηθήσει.

Η Ιαπωνία εξαρτάται από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου περνάει από αυτό το στενό, μιας κρίσιμης σημασίας εμπορική οδό για την παγκόσμια προμήθεια σε καύσιμα.

Πρακτικά, το Ιράν έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στο στενό σε απάντηση στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφήνοντας τις χώρες που εξαρτώνται από αυτήν την θαλάσσια οδό να βρουν εναλλακτικά μέσα και να αντλήσουν από τα αποθέματά τους.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενο αίτημα του Τόκιο προς το Ιράν να επιτρέψει η Ισλαμική Δημοκρατία τη διέλευση ιαπωνικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, ο υπουργός Τοσιμίτσου Μοτέγκι δήλωσε χθες, Κυριακή, σε εκπομπή στο δίκτυο Fuji TV ότι «προς το παρόν, δεν το σκεφτόμαστε».

Το σχόλιό του έγινε μετά τη δήλωση την Παρασκευή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικώς στο ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εγγυηθεί μια ασφαλή διέλευση στην Ιαπωνία.

«Δεν έχουν παρά να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της διέλευσης», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Μοτέγκι είχε συνομιλήσει την περασμένη Τρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του, αλλά δήλωσε στο δίκτυο Fuji TV ότι αυτός δεν έκανε καμία αναφορά σε μια βοήθεια για τη διέλευση των ιαπωνικών πλοίων.

«Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι εξαιρετικά σημαντική. Γι’αυτό μιλήσαμε», πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή του στο Kyodo, ο Αραγτσί διέψευσε εξάλλου το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Είναι κλειστό μόνον στα πλοία που ανήκουν στους εχθρούς μας –χώρες που μας επιτίθενται. Για τις άλλες χώρες, τα πλοία τους μπορούν να διασχίσουν το στενό», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το κείμενο στα περσικά της συνέντευξής του που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Την περασμένη εβδομάδα, το Τόκιο ανακοίνωσε την έναρξη της αποδέσμευσης των στρατηγικών του αποθεμάτων πετρελαίου, που είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.