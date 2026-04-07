Ένας Ιρανός μουσικός δηλώνει ότι έχει κατασκηνώσει έξω από ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή του μισού ηλεκτρικού ρεύματος της Τεχεράνης, με στόχο να συμβάλει στην αποτροπή επιθέσεων κατά των υποδομών του Ιράν.

Ο Αλί Γκαμσαρί, συνθέτης και δεξιοτέχνης του παραδοσιακού οργάνου ταρ, απηύθυνε έκκληση προς καλλιτέχνες σε διεθνές επίπεδο να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, προκειμένου να βοηθήσουν «να παραμείνουν αναμμένα τα φώτα σε κάθε σπίτι».

Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά από προτροπή Ιρανού αξιωματούχου προς τους νέους της χώρας να σχηματίσουν «ανθρώπινες αλυσίδες» γύρω από τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, μετά τις απειλές για περαιτέρω επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.