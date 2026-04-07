Το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν επιθέσεις την Τρίτη, καθώς η Τεχεράνη αρνήθηκε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να αποδεχτούν τις απαιτήσεις του ή να «εξαλειφθούν».

Το Ιράν απέρριψε μια πρόταση των ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, για άμεση κατάπαυση του πυρός και άρση του αποκλεισμού των Στενών, η οποία προέκυψε ύστερα από συνομιλίες για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία εντός 15 έως 20 ημερών, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του σχεδίου.

Η ιρανική απάντηση περιελάμβανε 10 ρήτρες, μεταξύ των οποίων το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων και την ανοικοδόμηση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Χθες, Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ολόκληρη η χώρα μπορεί να καταστραφεί σε μία νύχτα, και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή». Υποσχέθηκε να καταστρέψει τα ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις υποδομές, εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμφωνήσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Χωρίς συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι «κάθε γέφυρα στο Ιράν θα καταστραφεί» μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και «κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα καεί, θα εκραγεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά».

Οι μάχες συνεχίζονται

Νωρίς την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε ολοκληρώσει μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον υποδομών της ιρανικής κυβέρνησης στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές. Χρησιμοποιούσε συστήματα αεροπορικής άμυνας για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτοξεύονταν από το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την ανατολική της περιοχή, με θραύσματα να πέφτουν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, χωρίς να διευκρινίσει ποιος εκτόξευσε τα βλήματα.

Η Σαουδική Αραβία έχει δεχτεί επιθέσεις από εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους και drones από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν εξέδωσαν ταυτόχρονες προειδοποιήσεις για τη δημόσια ασφάλεια την Τρίτη.

Ο Τραμπ απέκρουσε την ερώτηση αν η υπόσχεσή του να καταστρέψει τα ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελούσε έγκλημα πολέμου, λέγοντας ότι «καθόλου» δεν τον απασχολεί αυτή η προοπτική.

«Ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνω», είπε.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε τη Δευτέρα ότι η απειλή του Τραμπ για επίθεση αποτελεί «άμεση υποκίνηση της τρομοκρατίας και παρέχει σαφείς ενδείξεις για πρόθεση διάπραξης εγκλημάτων πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αλιρέζα Ραχίμι, κάλεσε καλλιτέχνες και αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα την Τρίτη, ενώ η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν χαρακτήρισε τον Τραμπ «παραληρηματικό».

Μια συναγωγή στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν υπέστη σοβαρές ζημιές από αμερικανο-ισραηλινό βλήμα την Τρίτη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το Ορμούζ και το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου κυμάνθηκαν γύρω στα 110 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, καθώς πλησίαζε η προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ και δεν διαφαίνονταν προοπτικές για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου παγκόσμιου σημείου στη διακίνηση πετρελαίου που έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το Ορμούζ, έναν αγωγό για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο οποίος έχει αποδειχτεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού για την Τεχεράνη, το οποίο δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει.

Ο Τραμπ βρίσκεται στο χείλος μιας πολιτικής κρίσης, καθώς το Ιράν αποδείχτηκε πιο σκληρός αντίπαλος από ό,τι είχε προβλέψει στην αρχή της σύγκρουσης, η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο να εμποδίσει τη χώρα να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να αναπτύξει πυραύλους για τη μεταφορά τους.

Με 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης, βρέθηκε σε ακόμα πιο επικίνδυνη θέση όταν ένα μαχητικό F-15E των ΗΠΑ καταρρίφθηκε την Παρασκευή και ένας από τους δύο πιλότους έμεινε εγκλωβισμένος βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος.

Μια αποστολή διάσωσης από Αμερικανούς κομάντος για τη μεταφορά του εγκλωβισμένου αξιωματικού όπλων σε ασφαλές μέρος συνέβαλε στην αποτροπή μιας καταστροφικής κλιμάκωσης της πολιτικής κρίσης για τον Τραμπ.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου, μεταξύ των οποίων 3.546 στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA που εδρεύει στις ΗΠΑ, και σχεδόν 1.500 στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει στοχεύσει τη Χεζμπολάχ, την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.