Ισχυροί κρότοι από εκρήξεις αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης και της κοντινής πόλης Καράτζ στο Ιράν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης.

03:30 AM, Tuesday; west of Tehran (the sender says that this explosion is different from those of Mehrabad and occurred elsewhere)

Τα κρατικά πρακτορεία Fars και Mehr μετέδωσαν μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι «πριν από λίγη ώρα ακούστηκαν εκρήξεις σε περιοχές της Τεχεράνης και του Καράτζ».

Λίγο αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε ένα «εκτεταμένο» κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις στόχευσαν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τα πλήγματα θα ανακοινωθούν αργότερα.

BREAKING: Airstrikes by the United States and Israel reported near Mehrabad Airport in Tehran, with explosions and fires seen in western parts of the capital as operations intensify.

Οι IDF εντόπισαν νέα πυραυλική επίθεση που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς το νότιο τμήμα του Ισραήλ πριν λίγη ώρα, μετά από περίοδο σχετικής ηρεμίας περίπου 12 ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι σειρήνες ήχησαν σε περιοχές που αποτελούν τους στόχους του νέου πλήγματος.