Οι τελευταίες ώρες φέρνουν νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με πυραυλικές επιθέσεις, αεροπορικές επιδρομές και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράκ και Λίβανο

Δυο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου έχουν τη βάση τους ξένοι «σύμβουλοι», οι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, μετέδωσε χθες Δευτέρα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ώρες νωρίτερα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους που κατευθύνονταν στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, ανέφερε πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας.

A direct strike has targeted an Iranian opposition site in Erbil province, northern Iraq.

Videos show a massive explosion and flames at the location linked to Kurdish-Iranian opposition groups.



The attack comes amid rising regional tensions. pic.twitter.com/pPraNxYzWv — Terror Alerts (@Terroralerts007) April 6, 2026

Ιρανικοί πύραυλοι στο διυλιστήριο Τζουμπάιλ

Ορισμένες πηγές ανέφεραν ότι ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Τζουμπάιλ της Σαουδικής Αραβίας έγινε στόχος ιρανικών πυραύλων και στήλες καπνού υψώθηκαν στον ουρανό.

🇸🇦 Fires and explosions in Jubail, a major industrial and port city on the eastern coast of Saudi Arabia, located in the Eastern Province, following a reported attack. pic.twitter.com/4kVeIr3NoH — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 6, 2026

15 Αμερικανοί τραυματίες στο Κουβέιτ

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο CBS ανέφερε ότι «15 Αμερικανοί» τραυματίστηκαν σε ιρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Το CBS προσθέτει ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία.

Σειρήνες και συναγερμός στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να «κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

The siren has been sounded .. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place — Ministry of Interior (@moi_bahrain) April 6, 2026

Σαουδική Αραβία: Κατερρίφθησαν τέσσερις πύραυλοι

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στην ανατολική περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση ήρθε λίγα λεπτά αφότου η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανέφερε ότι η Εθνική Πλατφόρμα Έγκαιρης Προειδοποίησης εξέδωσε συναγερμό για πιθανό κίνδυνο στην ανατολική επαρχία.

Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους

Η λιβανέζικη οργάνωση αναφέρει ότι οι μαχητές της έχουν στοχεύσει Ισραηλινούς στρατιώτες και άρματα μάχης με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις λιβανέζικες πόλεις Ααϊνάτα και Μαρκάμπα. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι επιτέθηκε σε Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα και γύρω από τις πόλεις Κιριάτ Σμόνα και Σάσα στο Ισραήλ.

Νεκροί και τραυματίες στον νότιο Λίβανο

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση στην Tayr Debba στην περιοχή Tyre, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προελαύνουν στον νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν ένα σπίτι στη Μααρακά, με τους διασώστες να συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων.