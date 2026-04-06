Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν χθες Δευτέρα φάνηκαν να αγνοούν την «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα». Σε ανακοίνωσή τους, οι ιρανικές στρατιωτικές αρχές τόνισαν ότι τα σχόλια αυτά δεν έχουν καμία «επίπτωση» στις τρέχουσες επιχειρήσεις τους.

«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, είπε ο εκπρόσωπός τους Χατάμ αλ Ανμπιγιά, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Ο αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να καταστρέψει μέσα σε τέσσερις ώρες τις γέφυρες και τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το στενό του Ορμούζ -θαλάσσια αρτηρία στον Κόλπο από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το εν πέμπτον του αργού που διακινείται παγκοσμίως- ως αύριο Τρίτη στις 20:00 (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).