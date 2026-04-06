Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε το μεγαλύτερο πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν.

«Καταστρέφουμε συστηματικά τη “μηχανή χρημάτων” της IRGC (Ισλαμική Φρουρά της Επανάστασης)», ανέφερε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X ο πρωθυπουργός.

ממשיכים להילחם בכל העוצמה >> pic.twitter.com/5Lsd5fAQXP — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 6, 2026

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι IDF ανέφεραν ότι πλήττουν τα δύο μεγαλύτερα πετροχημικά συγκροτήματα του Ιράν, καθιστώντας μη λειτουργικό πάνω από το 85% των εξαγωγών πετροχημικών προϊόντων της χώρας.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς, ένας από τους στόχους στην Ασαλούγε χρησιμοποιούνταν ως κόμβος για την παραγωγή «βασικών συστατικών για τη βιομηχανία πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος».

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσής του νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου την Κυριακή.