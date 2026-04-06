Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προανήγγειλε σημαντική κλιμάκωση των αεροπορικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η Δευτέρα αναμένεται να σημαδευτεί από τον μεγαλύτερο αριθμό επιδρομών από την έναρξη της εκστρατείας, ενώ άφησε να εννοηθεί πως η Τρίτη, οπότε και εκπνέει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, θα συνοδευτεί από ακόμη εντονότερη στρατιωτική δράση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χέγκσεθ στάθηκε ιδιαίτερα στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης του δεύτερου χειριστή του F-15 που είχε καταρριφθεί, υιοθετώντας έντονα θρησκευτικά στοιχεία στην περιγραφή του.

«Όταν τελικά κατάφερε να ενεργοποιήσει τον πομπό έκτακτης ανάγκης του, το πρώτο του μήνυμα ήταν απλό αλλά ισχυρό. Έστειλε το εξής μήνυμα: “Ο Θεός είναι καλός”. Σε εκείνη τη στιγμή της απομόνωσης και του κινδύνου, η πίστη και το μαχητικό του πνεύμα έλαμψαν», είπε χαρακτηριστικά.

"Shot down on a Friday. Good Friday.… — Nick Sortor (@nicksortor) April 6, 2026

Συνεχίζοντας, επιχείρησε να συνδέσει τη διάσωση με συμβολισμούς που παραπέμπουν στο Πάσχα, επισημαίνοντας: «Βλέπετε, καταρρίφθηκε μια Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή, κρυμμένος σε μια σπηλιά, σε μια εσοχή, όλο το Σάββατο και διασώθηκε την Κυριακή. Πέταξε έξω από το Ιράν καθώς ανέτελλε ο ήλιος την Κυριακή του Πάσχα. Ένας πιλότος αναγεννημένος, πίσω στο σπίτι και ασφαλής, μια χώρα που πανηγυρίζει».

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο αρχηγός των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, ο οποίος απέδωσε την επιτυχία της επιχείρησης πρωτίστως στην αποφασιστικότητα του ίδιου του πιλότου.

«Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία μιας επιχείρησης διάσωσης είναι το πνεύμα μάχης που υπάρχει στην καρδιά του πιλότου που έχει καταρριφθεί. Η θέλησή τους να επιβιώσουν, η θέλησή τους να διαφύγουν, η θέλησή τους να ανακάμψουν, είναι τα πάντα. Σε αυτή την περίπτωση, η απόλυτη δέσμευση του συγκυβερνήτη να επιβιώσει έκανε πολλές από τις προσπάθειές μας εφικτές», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, για την ασφάλεια της επιχείρησης επιστρατεύτηκε «αεροπορική αρμάδα», ενώ στο πεδίο αξιοποιήθηκαν drones και μαχητικά αεροσκάφη. Δεν έλειψαν και τα πυρά κατά των δυνάμεων που συνόδευαν τον διασωθέντα, με ένα από τα αεροσκάφη να δέχεται σφοδρή επίθεση από ενόπλους στο ιρανικό έδαφος.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είχε περιγράψει τη συγκεκριμένη αποστολή ως εξαιρετικά κρίσιμη.

«Επειδή αποτελεί μοναδική παράδοση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ να μην αφήνουμε κανέναν άνδρα ή γυναίκα πίσω, αυτή ήταν μια αποστολή που δεν έπρεπε να αποτύχει», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τους περιορισμούς στη δημοσιοποίηση πληροφοριών, σημείωσε ότι αξιοποιήθηκε συνδυασμός ανθρώπινων πηγών και τεχνολογικών μέσων για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, περιγράφοντας την προσπάθεια ως ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία εντοπισμού και διάσωσης του πιλότου αποτέλεσε «τεράστια πρόκληση» και όπως είπε ήταν «σαν να ψάχνεις ένα κόκκο άμμου στη μέση της ερήμου».

Ο Ράτκλιφ μίλησε ακόμη για μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου, η οποία εξελίχθηκε σε «αγώνα ενάντια στον χρόνο», με βασικό εργαλείο την παραπλάνηση των ιρανικών δυνάμεων που «αναζητούσαν απεγνωσμένα τους αεροπόρους μας».

Όπως αποκάλυψε, η επιβεβαίωση ότι ο πιλότος ήταν ζωντανός ήρθε το πρωί του Σαββάτου. Η πληροφορία μεταφέρθηκε άμεσα στον Πιτ Χέγκσεθ και στη συνέχεια στον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση της επιχείρησης διάσωσης.

Κλείνοντας, ανέφερε πως ο στρατιωτικός είχε βρει καταφύγιο σε δύσβατο σημείο στο βουνό, παραμένοντας «αόρατος ακόμα στον εχθρό, αλλά όχι από τη CIA».