Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να προειδοποίησε προχθες, Κυριακή, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν σε αυτό το στάδιο της σύγκρουσης, όπως μετέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Kανάλι 12.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου F-15 που είχε καταρριφθεί στο Ιράν, αλλά στην πραγματικότητα ήθελε να εκφράσει την ανησυχία του για τους κινδύνους που ενέχει μια εκεχειρία αυτή τη στιγμή.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ φέρεται να απάντησε ότι μια κατάπαυση πυρός παραμένει δυνατή εφόσον το Ιράν ικανοποιήσει τα αιτήματα των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο αίτημα να παραδώσει η Τεχεράνη όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο και να δεσμευτεί να μην επαναλάβει τον εμπλουτισμό, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Επιπλέον, αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ που επικαλείται το Kανάλι 12 επισημαίνουν ότι, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει μια συμφωνία, η τρέχουσα στάση του Ιράν καθιστά απίθανη την επίτευξή της στο άμεσο μέλλον.