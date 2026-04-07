Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όταν ένα «drone φορτωμένο με εκρηκτικά» και «ερχόμενο από το Ιράν» χτύπησε το σπίτι τους, όπως γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία αντιτρομοκρατικού αγώνα της περιφέρειας της Κουρδιστάν ανέφερε ότι «το συμβάν σημειώθηκε στις 00:15 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όταν drone φορτωμένο με εκρηκτικά, ερχόμενο από το Ιράν, συνετρίβη σε σπίτι πολιτών (…) στη Ντάρα Σακράν, στην επαρχία της Αρμπίλ», προσθέτοντας πως τα θύματα είναι «άνδρας και η σύζυγός του».

Footage shows a U.S. C-RAM system lighting up the sky as it rapidly intercepts incoming fire aimed at an American base in Erbil, Iraq. pic.twitter.com/erkKk4ewwm — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) April 6, 2026

Ο κυβερνήτης της Αρμπίλ Ομέντ Χοσνάου κατήγγειλε μέσω Facebook την «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» κι έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».