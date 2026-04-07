Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones προς τη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, με κύριο στόχο την περιοχή Al Jubail, όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Η πόλη αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κόμβο στη Μέση Ανατολή, στεγάζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις πετροχημικών, διυλιστηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η βιομηχανική ζώνη καλύπτει πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνεισφέρει πάνω από 7% στο ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας.

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν επτά βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία, όπου βρίσκεται το Al Jubail.

Η ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι τα συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις έπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την εκτίμηση των ζημιών.