Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones προς τη Σαουδική Αραβία τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης, με κύριο στόχο την περιοχή Al Jubail, όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

🇸🇦 Incendie massif sur le site pétrolier d'Al-Jubail, dans l'est de l'Arabie saoudite pic.twitter.com/5XyIPSoCZK — Paul-Alexandre (@HammadiPaul) April 7, 2026

Η πόλη αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κόμβο στη Μέση Ανατολή, στεγάζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις πετροχημικών, διυλιστηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η βιομηχανική ζώνη καλύπτει πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνεισφέρει πάνω από 7% στο ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας.

💢 Raging flames consuming Saudi Arabia’s Jubail industrial zone following today’s drone missile attacks. pic.twitter.com/23fkvsBKUJ — Mohammad Mohajerani (@MoeMohajerani) April 7, 2026

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν επτά βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία, όπου βρίσκεται το Al Jubail.

Η ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι τα συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις έπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την εκτίμηση των ζημιών.