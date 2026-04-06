Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ μπορούν να εξαφανίσουν το Ιράν σε μία νύχτα», κάτι που «ενδεχομένως συμβεί» το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.

«Μπορούμε να τους εξαφανίσουμε σε μία νύχτα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αύριο το βράδυ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι ΗΠΑ τα πάνε απίστευτα καλά στην επιχείρηση Epic Fury», σημείωσε και στη συνέχεια σχολίασε την επιχείρηση διάσωσης του πιλότου που καταρρίφθηκε σε ιρανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός ανέπτυξε 155 αεροσκάφη, τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης, ώστε να στεφθεί με επιτυχία η επιχείρηση.

«Σε μία εντυπωσιακή επίδειξη δεξιοτεχνίας και ακρίβειας, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή, μπλέχτηκαν σε μάχη με τον εχθρό, διέσωσαν τον εγκλωβισμένο αξιωματικό και εξουδετέρωσαν όλες τις απειλές», είπε ο Τραμπ.

«Έτσι, χωρίς να υπάρξουν απώλειες, αποχώρησαν μαζί με τον πιλότο, που είχε μείνει εγκλωβισμένος για σχεδόν 48 ώρες», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, χαρακτήρισε δύσκολη, αλλά και ιστορική τη διάσωση, τονίζοντας: «Δεν αφήνουμε κανέναν Αμερικανό πίσω».

Προηγουμένως, ο Τραμπ σε δηλώσεις που παραχώρησε υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται και μάλιστα σε καλό κλίμα.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα είναι πολύ πιο λογικοί από τους τρελούς που είχαμε στην πρώτη και τη δεύτερη φάση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Ήταν τρελοί. Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε τώρα εκ μέρους του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί… Έχουμε πετύχει ανατροπή του καθεστώτος»

Ακόμη, τόνισε ότι αν εξαρτιόταν από αυτόν, θα συνέχιζε τον πόλεμο για να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν.

«Συνεχίζοντας τις εκκαθαρίσεις του Πάσχα»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου νωρίτερα χλεύασε το Ιράν, δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που δείχνει την ιρανική ηγεσία πριν την εξόντωση της και μετά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Συνεχίζοντας τις εκκαθαρίσεις του Πάσχα – συντρίβοντας τον ιρανικό εχθρό».