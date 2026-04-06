Μια σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ, καθώς έχουν προκύψει πολλοί ύποπτοι, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι διεξάγονταν πειράματα για βόμβες στο ισραηλινό έδαφος.

Η Μονάδα Σοβαρών και Διεθνών Εγκλημάτων της Lahav 433 ηγείται των ερευνών, με τις ισραηλινές αρχές να πιστεύουν ότι οι ύποπτοι είχαν πλήρη γνώση των ενεργειών τους, όπως και ότι γνώριζαν για ποιον δούλευαν.

Η εφημερίδα The Jerusalem Post έγραψε ότι το δίκτυο κατασκοπείας του Ιράν δεν περιορίστηκε μόνο στον συνηθισμένο ρόλο, δηλαδή στη συγκέντρωση πληροφοριών και φωτογραφιών στρατιωτικών στόχων. Οι έρευνες δείχνουν ότι διεξάγονταν πειράματα με εκρηκτική ύλη -δεν κατονομάζεται-, πιθανόν για τη δημιουργία βόμβας ή παρόμοιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Επιπλέον, φέρεται να στρατολογήθηκαν άτομα όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων. Από όσα έχουν επιτραπεί να δημοσιευτούν, ο νεαρότερος ύποπτος είναι 21 ετών και φέρεται να ενεργούσε υπέρ του Ιράν από πέρυσι, ενώ στο «στόχαστρο» βρίσκεται ένας μεταφραστής του IDF και ένας πρώην αξιωματικός της αστυνομίας.

Όσον αφορά τα ανταλλάγματα, οι κατάσκοποι του Ιράν φέρεται να πληρώθηκαν σε κρυπτονομίσματα ή και με άλλον τρόπο, με το μόνο βέβαιο να θεωρείται ότι η αμοιβή τους δεν καθυστερούσε για οποιονδήποτε λόγο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η υπόθεση είναι η πιο σοβαρή από όσες αφορούν κατασκοπεία υπέρ του Ιράν σε ισραηλινό έδαφος, με το μοτίβο της να είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν οι ισραηλινές αρχές.

Ενδεικτικά, η Σιν Μπετ (Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ) στην ετήσια έκθεση που δημοσίευσε τον Ιανουάριο, ανέφερε ότι το 2025 απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 25 Ισραηλινούς και αλλοδαπούς κατοίκους για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ενώ την ίδια χρονιά αποτράπηκαν 120 ξεχωριστά περιστατικά ιρανικής κατασκοπείας.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι προσπάθειες στρατολόγησης Ισραηλινών αυξήθηκαν κατά 400% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, έτος το οποίο με τη σειρά του είχε ήδη σημειώσει απότομη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την The Jerusalem Post, αυτό που κάνει την τρέχουσα έρευνα να ξεχωρίζει, τουλάχιστον με βάση τα περιορισμένα στοιχεία που επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν προς το παρόν, είναι η ένδειξη ότι πέρα από συλλογή πληροφοριών, γίνονταν και πειράματα για τη δοκιμή εκρηκτικού μηχανισμού, με τις ισραηλινές αρχές να μη διαθέτουν αρκετά στοιχεία για αυτή την υποψία.