Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Χαντεμί, σκοτώθηκε, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το IRGC, ο Ματζίντ Χαντεμί σκοτώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Η ανακοίνωση, που εκδόθηκε από το γραφείο δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Επανάστασης και αναπαράχθηκε από το πρακτορείο Tasnim, ανέφερε ότι ο Χαντεμί «έλαβε την ύψιστη χάρη του μαρτυρίου» μετά την επίθεση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η τοποθεσία του περιστατικού ή να δίνονται επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Χαντεμί είχε υπηρετήσει επί δεκαετίες σε θέσεις πληροφοριών και ασφάλειας, με το IRGC να χαρακτηρίζει τη συμβολή του ως «μεγάλη, διαρκή και διδακτική» για τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ιράν και την αντιμετώπιση ξένων αντιπάλων.

Η ανακοίνωση των Φρουρών περιέχει συλλυπητήρια προς την ηγεσία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη και αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και προς την οικογένεια και τους συναδέλφους του Χαντεμί. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία και την ταφή του θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.