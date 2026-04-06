Το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, και να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των προτάσεων.

Το σχέδιο για κατάπαυση του πυρός καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στο Ιράν και τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 5 Απριλίου, ανέφερε η πηγή σύμφωνα με το Reuters, περιγράφοντας μια προσέγγιση δύο φάσεων: αρχικά την άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια μια συνολική συμφωνία.

«Όλα τα σημεία του συγκεκριμένου σχεδίου πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αρχική συμφωνία θα διαμορφωθεί ως μνημόνιο κατανόησης που θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, το οποίο αποτελεί το μοναδικό κανάλι επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios μετέδωσε πρώτο την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και περιφερειακοί διαμεσολαβητές συζητούν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός διάρκειας 45 ημερών, ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τέλος του πολέμου, επικαλούμενο πηγές από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η πηγή ανέφερε στο Reuters ότι «ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία όλη τη νύχτα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί».

«Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση κατάπαυση του πυρός και την εξετάζει, προσθέτοντας όμως ότι η Τεχεράνη δεν αποδέχεται πιέσεις για προθεσμίες ούτε για να λάβει αποφάσεις.

«Το Ιράν εξετάζει την πρόταση ειρήνης αλλά δεν συμφωνεί σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε.

«Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μια μόνιμη εκεχειρία.