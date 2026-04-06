Τα δύο μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν από το μαχητικό τους λίγα δευτερόλεπτα αφότου αυτό χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά. Το F-15E Strike Eagle, το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος που χάθηκε από εχθρικά πυρά στον πόλεμο, συνετρίβη βίαια στο έδαφος.

Οι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρίσκονταν βαθιά σε εχθρικό έδαφος την Παρασκευή το πρωί, μόνοι και οπλισμένοι μόνο με πιστόλια. Ο πιλότος του αεροσκάφους βρισκόταν σε «συνεχή επικοινωνία» με τη μονάδα του και διασώθηκε περίπου έξι ώρες αργότερα από μια δύναμη που περιλάμβανε αεροσκάφη και ελικόπτερα τα οποία δέχτηκαν έντονα πυρά, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων του αεροσκάφους αγνοούνταν. Μέσα στο χάος της εκτίναξης, είχε αποκοπεί από τον πιλότο, πυροδοτώντας μια εκτεταμένη έρευνα που αποτέλεσε το κύριο επίκεντρο για τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τους αξιωματικούς της CIA σε ολόκληρο το θέατρο επιχειρήσεων για δύο ημέρες.

Αυτή η περιγραφή του αγώνα του αξιωματικού για επιβίωση και διάσωση βασίζεται σε συνεντεύξεις με εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν την ευαίσθητη επιχείρηση, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Αεροσκάφη επιτήρησης και drones έψαξαν εξονυχιστικά την περιοχή κοντά στο σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον αεροπόρο ούτε κανένα σημάδι ότι ήταν ζωντανός, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τη διάσωση. Ο στρατός τον χαρακτήρισε ως «άγνωστης κατάστασης», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Στο έδαφος του Ιράν, η αποστολή του αξιωματικού του μαχητικού που είχε καταρριφθεί συνοψιζόταν σε δύο λέξεις: διαφυγή και επιβίωση. Περιτριγυρισμένος από πιθανούς εχθρούς, ανέβηκε σε μια κορυφογραμμή ύψους 7.000 ποδιών και στριμώχτηκε σε μια σχισμή, όπου ήλπιζε ότι θα ήταν ασφαλής μέχρι να τον βρουν οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ ετοίμαζε μια δήλωση ότι το αεροσκάφος είχε καταρριφθεί και ο πιλότος είχε διασωθεί.

Όμως, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να δημοσιεύσουν τη δήλωση -περίπου 14 ώρες μετά την πτώση του μαχητικού- αξιωματούχοι των ΗΠΑ εντόπισαν τη θέση του αξιωματικού όπλων μέσω ενός πομπού που έφερε μαζί του. Οι πιλότοι μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας και οι αξιωματικοί όπλων είναι εξοπλισμένοι με πομπούς και ασφαλείς συσκευές επικοινωνίας για τον συντονισμό με τους διασώστες τους. Ωστόσο, έχουν εκπαιδευτεί να μην σηματοδοτούν συνεχώς τη θέση τους και να περιορίζουν τη χρήση του πομπού, ο οποίος μπορεί να εντοπιστεί από τον εχθρό, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης ακύρωσαν αμέσως τη δήλωση που ετοίμαζαν να δημοσιεύσουν. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, τηλεφώνησε στον πρόεδρο Τραμπ και του είπε ότι, όσο υπήρχε πιθανότητα να βρουν τον αξιωματικό όπλων, έπρεπε να κρατήσουν μυστικές τις πληροφορίες σχετικά με τη διάσωση του πιλότου.

Το Ιράν είχε στείλει αρκετές ομάδες αναζήτησης, μία από τις οποίες είχε συγκεντρωθεί στους πρόποδες του βουνού όπου κρυβόταν ο αξιωματικός των όπλων. Για τους Ιρανούς, ο καταρριφθείς συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας αποτελούσε ένα ισχυρό ατού που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος λειτουργεί με το σύνθημα «κανείς δεν μένει πίσω», η ανεύρεση του αξιωματικού ήταν ηθική επιταγή.

Καταπονημένος από τη δύναμη της εκτίναξής του, ο αξιωματικός όπλων περίμενε. Ήξερε ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ιρανικές δυνάμεις έσπευδαν να τον βρουν.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος περιέγραψε τα σήματα του αξιωματικού όπλων ως διαλείποντα. Το πρώτο καθήκον για τον στρατό ήταν να βεβαιωθεί ότι το άτομο που έστελνε σήματα ήταν ο αξιωματικός όπλων και όχι κάποιος στο Ιράν που είχε βρει τον εξοπλισμό του.

Το σχέδιο παραπλάνησης της CIA και η τεράστια επιχείρηση

Στις εγκαταστάσεις της στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, η CIA ανέπτυσσε ένα σχέδιο παραπλάνησης για να κερδίσει χρόνο για τον αμερικανικό στρατό και τον αεροπόρο. Διαδόθηκε η φήμη στο Ιράν ότι ο αεροπόρος είχε βρεθεί και μεταφερόταν εκτός χώρας με οδικό κονβόι. Η ελπίδα ήταν ότι οι Ιρανοί θα μετατόπιζαν την αναζήτησή τους από το σημείο όπου πιστευόταν ότι βρισκόταν ο αεροπόρος και θα επικεντρώνονταν αντίθετα στους δρόμους που οδηγούσαν έξω από την περιοχή.

Η επιχείρηση της CIA φαίνεται να προκάλεσε σύγχυση μεταξύ των ιρανικών δυνάμεων που κυνηγούσαν τον πιλότο, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Οι Ιρανοί, ωστόσο, ενέτειναν τις έρευνές τους, καλώντας το κοινό μέσω του κύριου κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα να συλλάβει τον «πιλότο ή τους πιλότους του εχθρού» και να τους παραδώσει ζωντανούς στις δυνάμεις ασφαλείας έναντι αμοιβής.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Τραμπ ενέτεινε τις απειλές του κατά του Ιράν, ορκιζόμενος να ανατινάξει τις ηλεκτρικές υποδομές της χώρας, εκτός αν οι ηγέτες της άνοιγαν τα Στενά του Ορμούζ σε κάθε είδους κυκλοφορία. «Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκείνη τη στιγμή, αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού βρίσκονταν στα τελικά στάδια της προετοιμασίας μιας τεράστιας και πολύπλοκης αποστολής διάσωσης στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, με επικεφαλής μέλη της Ομάδας 6 των SEAL, ενώ κομάντος της Δύναμης Δέλτα και Ρέιντζερς του στρατού βρίσκονταν σε ετοιμότητα σε περίπτωση ανάγκης. Μια πολύ μεγαλύτερη συμβατική δύναμη, αποτελούμενη από ελικόπτερα, αεροσκάφη επιτήρησης, μαχητικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ήταν έτοιμη να παράσχει υποστήριξη.

Ένας αξιωματικός του αμερικανικού στρατού είπε ότι χρειάστηκαν ώρες για να εντοπιστεί η θέση του αξιωματικού όπλων και να επιβεβαιωθεί ότι ήταν αυτός. Οι στρατιωτικοί αξιωματικοί είχαν τη βοήθεια της CIA, η οποία χρησιμοποίησε μια ειδική τεχνολογία, μοναδική για την υπηρεσία, για να εντοπίσει τον αεροπόρο που κρυβόταν στη σχισμή του βουνού και να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ συγκέντρωσαν πληροφορίες για να διαπιστώσουν αν ο αεροπόρος ήταν μόνος, περικυκλωμένος από Ιρανούς ή είχε αιχμαλωτιστεί.

Μόλις διαπίστωσαν ότι ο αεροπόρος ήταν μόνος, ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι περίμεναν μέχρι να σκοτεινιάσει για να ξεκινήσουν μια αποστολή διάσωσης. Ελικόπτερα των Ειδικών Δυνάμεων, γεμάτα με κομάντος, έσπευσαν στην απομακρυσμένη ορεινή περιοχή όπου τον περίμεναν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την αποστολή διάσωσης ως μία από τις πιο απαιτητικές και περίπλοκες στην ιστορία των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ. Οι κομάντος έπρεπε να αντιμετωπίσουν το ορεινό έδαφος, τις ιρανικές δυνάμεις που υποθέτουν ότι θα έσπευδαν να τους επιτεθούν και την υγεία του τραυματισμένου αεροπόρου, η οποία παρέμενε αβέβαιη.

Καθώς οι κομάντος προσγειώνονταν στον στόχο, πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ έριξαν βόμβες, οι φωτεινές πορτοκαλί εκρήξεις των οποίων φώτιζαν τις σιλουέτες των γύρω βουνών. Από την κρυψώνα του, ο αξιωματικός όπλων ειδοποίησε τους διασώστες του για τις περιοχές που έπρεπε να στοχεύσουν, όπου μπορούσε να δει τους Ιρανούς να προχωρούν, όπως είπε ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος. Οι κομάντος πυροβόλησαν για να εμποδίσουν τους Ιρανούς στην περιοχή να προχωρήσουν προς το μέρος τους.

Ωστόσο, δεν εμπλέχθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με τις εχθρικές δυνάμεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την περιοχή όπου κρυβόταν ο αεροπόρος ως έντονα αντίθετη προς το ιρανικό καθεστώς και δήλωσαν ότι δεν ήταν σαφές πόσο κοντά έφτασαν οι ιρανικές δυνάμεις στην τοποθεσία.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα ελικόπτερο σε έναν αμμώδη, λιτό αεροδιάδρομο στο εσωτερικό του Ιράν, τον οποίο οι δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων είχαν προηγουμένως δημιουργήσει για πιθανές διασώσεις ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Τα C-130 που κόλλησαν στην άμμο

Το σχέδιο προέβλεπε την άμεση επιβίβαση του αεροπόρου και της ομάδας διάσωσης σε δύο αεροσκάφη C-130, τα οποία επρόκειτο να τους μεταφέρουν μακριά από τον κίνδυνο σε ένα αεροδρόμιο στο Κουβέιτ. Ωστόσο, σε μια τελευταία ανατροπή, ο μπροστινός τροχός τουλάχιστον ενός, και πιθανώς και των δύο, αεροσκαφών κόλλησε στην αμμώδη επιφάνεια του διαδρόμου προσγείωσης, όπως ανέφεραν στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Πέρασαν ώρες. Οι προσπάθειες να απελευθερωθούν οι κολλημένοι τροχοί απέτυχαν, οπότε οι κομάντος κάλεσαν τρία αεροσκάφη αντικατάστασης.

Αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο και στο Κεντρικό Στρατηγείο περίμεναν με αγωνία. Η επιτυχία μιας επικίνδυνης αποστολής, η οποία φαινόταν σχεδόν ολοκληρωμένη, ξαφνικά ήταν και πάλι αβέβαιη.

Τελικά, οι κομάντος και ο τραυματισμένος χειριστής του οπλικού συστήματος επιβιβάστηκαν στα τρία αεροσκάφη αντικατάστασης που είχαν μόλις φτάσει. Αφού έφυγε η ομάδα διάσωσης, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τα δύο ακινητοποιημένα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα Ειδικών Επιχειρήσεων MH-6, αντί να τα αφήσουν να πέσουν στα χέρια των Ιρανών, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Καθώς ανέτελλε ο ήλιος, τα τρία αεροσκάφη απογειώθηκαν διαδοχικά από τον απομακρυσμένο αεροδιάδρομο. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον διασωθέντα αεροπόρο έφυγε πρώτο, ακολουθούμενο από τα άλλα.

Όταν έφτασε στον Λευκό Οίκο η είδηση ότι τα αεροσκάφη είχαν βγει από τον ιρανικό εναέριο χώρο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιτυχία της αποστολής.

«ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ!», αναφώνησε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Ουάσιγκτον. «Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, κυνηγημένος από τους εχθρούς μας, οι οποίοι πλησίαζαν όλο και περισσότερο με την πάροδο των ωρών».

Ο διασωθείς αξιωματικός είχε «υποστεί τραυματισμούς», έγραψε ο Τραμπ, αλλά θα ήταν «εντάξει».

Όλοι οι κομάντος ήταν ασφαλείς. Δεν υπήρξαν απώλειες από την πλευρά των ΗΠΑ.