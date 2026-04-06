Ο στρατός του Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και μοναρχιών του Κόλπου, διαμηνύοντας πως θα προχωρήσει σε ακόμα πιο «καταστροφικά» αντίποινα αν ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει πράξη τις επανειλημμένες απειλές του.

Τις πρώτες ώρες της 38ης ημέρας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και συνταράσσει την παγκόσμια οικονομία, η Τεχεράνη στοχοποίησε με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το Ισραήλ, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε νέα σειρά βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

Στη Χάιφα, οι Αρχές έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς έπειτα από πλήγμα ιρανικού πυραύλου επταώροφης πολυκατοικίας.

Στην ιρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πανεπιστήμιο και ο βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση φυσικού αερίου σε μικρή απόσταση, κόβοντας την παροχή φυσικού αερίου σε τομείς της Τεχεράνης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς σε συνοικίες της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Κομ και άλλοι 13 στην Καλέ Μιρ, στην περιοχή Μπαχαρεστάν.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας και των αντιποίνων μας θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες», προειδοποίησε εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης σε ανακοινωθέν του.

«Οι απώλειες κι οι ζημιές (…) θα είναι δεκαπλάσιες», επέμεινε.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως αποκλιμακώνεται: οι βομβαρδισμοί και τα αντίποινα συνεχίζονται τη μια μέρα μετά την άλλη, όπως και οι απειλές πως η άλλη πλευρά θα ζήσει επίγεια «κόλαση».

«Ανοίξτε το γαμ… το στενό, τρελοί μπάσταρδοι, ή θα ζήσετε κόλαση (…) Δόξα στον Αλλάχ», πέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ μέσω Truth Social, αναβάλλοντας εξάλλου το τελεσίγραφό του ως την «Τρίτη στις 20:00» (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Απρόβλεπτος στις ανακοινώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου -κάτι που δεν συνηθίζει- στον Λευκό Οίκο σήμερα στις 13:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 20:00 ώρα Ελλάδας).

Σε αυτήν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί κυρίως στην επιχείρηση διάσωσης, βαθιά στο έδαφος του Ιράν, του χειριστή των οπλικών συστημάτων διθέσιου μαχητικού F-15, «σοβαρά τραυματισμένου», κατ’ αυτόν, καθώς και στο ότι υπάρχουν, όπως είπε -ανάμεσα στις απειλές που εκτοξεύει- σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, «καλές πιθανότητες» συμφωνίας για να σταματήσουν οι μάχες.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε χθες, επικαλούμενος πηγές που δεν κατονόμασε, ότι τα μέρη συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου.

110 δολάρια το βαρέλι

Διατεινόμενος ότι έχουν επιτευχθεί οι στρατιωτικοί στόχοι που είχε θέσει -κάτι που ορισμένοι αναλυτές βρίσκουν κάπως αισιόδοξο- ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί να διατάξει πλέον να καταστραφούν πολιτικές υποδομές στο Ιράν, ιδίως γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει εντελώς τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

«Θα καεί όλη η περιοχή μας επειδή επιμένεις να εκτελείς τις διαταγές του (πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου», αντέταξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Η πολεμοχαρής ρητορική των πλευρών επιτείνει την ανησυχία των επενδυτών στην αγορά πετρελαίου, που λειτούργησε ξανά σήμερα έπειτα από τρεις ημέρες αργίας για το Πάσχα των Καθολικών.

Τόσο το Μπεντ Βόρειας Θάλασσας, όσο και το WTI, με άλλα λόγια οι δυο κυριότερες ποικιλίες αναφοράς στην αγορά του μαύρου χρυσού, ξεπέρασαν το συμβολικό όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι.

Τις ανησυχίες αυτές ελάχιστα καθησύχασε η απόφαση της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων έξι χωρών μελών του ΟΠΕΚ+ να αυξήσουν ξανά την παραγωγή τους από τον Μάιο.

Οι συνέπειες του πολέμου στις τιμές της ενέργειας γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο. Η Αίγυπτος επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 τις καθημερινές και από τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.

Συνομιλίες Ομάν-Ιράν

Παράλληλα με τις απειλές και τις επιθέσεις, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Το Ομάν, απέναντι στο Ιράν, στην άλλη πλευρά των Στενών του Ορμούζ, συζητά με την Τεχεράνη το πλήρες άνοιγμά του. Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του στο Πακιστάν και στην Αίγυπτο, που αποπειρώνται μεσολάβηση.

Ωστόσο η προοπτική συμφωνίας των Αμερικανών με τους Ιρανούς, «τουλάχιστον υπό τις τρέχουσες συνθήκες, είναι σχεδόν ανύπαρκτη», έκρινε ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, αναλυτής και πρώην στέλεχος των ισραηλινών υπηρεσιών κατασκοπείας με ειδίκευση στο Ιράν.

Στον Λίβανο, το άλλο βασικό μέτωπο, χώρα που πληρώνει βαρύ τίμημα στον πόλεμο, η Χεζμπολάχ, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών.

Από την άλλη, το Ισραήλ συνέχιζε χθες το σφυροκόπημα νότιων συνοικιών της Βηρυτού, που χαρακτηρίζει προπύργιο της Χεζμπολάχ, πλήττοντας σημείο κοντά σε νοσοκομείο όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωπο και χωριό ανατολικά της πρωτεύουσας όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

Εκρηκτικό μείγμα θρησκείας και πολέμου

Στον καταιγισμό των αναρτήσεων και των συνεντεύξεων του Αμερικανού προέδρου και υπουργών του χθες, Κυριακή του Πάσχα, ήταν αξιοπρόσεκτη η σύνδεση θρησκευτικής πίστης και πολέμου: για «θαύμα του Πάσχα» μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC News, αναφερόμενος στη διάσωση του Αμερικανού χειριστή, «ο Θεός είναι καλός» είπε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ -αυτή τη φράση φέρεται να είπε ο πιστός χριστιανός συγκυβερνήτης του F-15 όταν έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του-, ενώ ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ούτε λίγο ούτε πολύ, συνέδεσε τη διάσωση του χειριστή με την… Ανάσταση.

Το συμβούλιο αμερικανικών ισλαμικών σχέσεων (CAIR), μη κυβερνητική οργάνωση με επιρροή, καταδίκασε το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσβάλλοντας το Ισλάμ κι απειλώντας να διατάξει να καταστραφούν πολιτικές υποδομές, έχει πάρει επικίνδυνο δρόμο.

Πολιτικοί των Δημοκρατικών έκριναν πως ο πρόεδρος Τραμπ «παραληρεί σαν ασυγκράτητος τρελός», υποσχόμενος «εγκλήματα πολέμου», όπως το έθεσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ· ο ένοικος του Λευκού Οίκου δέχτηκε άλλωστε φραστικά πυρά ως κι από την ακροδεξιά πρώην βουλεύτρια και πιστή οπαδό του, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.