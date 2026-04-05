Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω ανάρτησης στο X, κάνοντας λόγο για προετοιμασίες που συνδέονται με μια «νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο».

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται αναφορά στο Στενό του Ορμούζ, με το μήνυμα ότι η περιοχή δεν πρόκειται να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρησιακές προετοιμασίες στο πλαίσιο σχεδίου των ιρανικών αρχών για τις επόμενες κινήσεις στην περιοχή.

Απάντηση στις απειλές Τραμπ

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στοχοποίηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν διασφαλίσει την ομαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Η στρατηγική σημασία του περάσματος παραμένει στο επίκεντρο της έντασης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν δηλώσεις υψηλής επιθετικότητας.

Τραμπ: συνεντεύξεις, τελεσίγραφα και αναρτήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε σειρά τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επαναλαμβάνοντας ότι ασκείται πίεση προς το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας.

Σε δηλώσεις του, έκανε λόγο για πιθανή εξέλιξη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ δεν απέκλεισε σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Παράλληλα, μέσω αναρτήσεων στα social media, έθεσε χρονικά όρια στις εξελίξεις, ενώ σε άλλο μήνυμά του αναφέρθηκε και σε επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού πιλότου στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «πασχαλινό θαύμα».

Διαπραγματεύσεις και δηλώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Σε νεότερη συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία, σημειώνοντας ότι οι επαφές με την Τεχεράνη βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Υποστήριξε επίσης ότι το ζήτημα των πυρηνικών όπλων δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι το Ιράν έχει ήδη απομακρυνθεί από αυτό το ενδεχόμενο.

Πολιτικές αντιδράσεις και ένταση

Οι δημόσιες τοποθετήσεις και η ρητορική που χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, με αναφορές στον τρόπο που συνδέεται η πολιτική με τη θρησκευτική γλώσσα.

Παράλληλα, οργανώσεις και πολιτικά πρόσωπα έχουν θέσει ζήτημα διαχωρισμού της θρησκευτικής ρητορικής από τις στρατιωτικές και διπλωματικές αποφάσεις.