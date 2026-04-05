Τουλάχιστον επτά συνεντεύξεις έδωσε τηλεφωνικά σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, συνεχίζοντας τις απειλές εναντίον του Ιράν και πιέζοντας την Τεχεράνη να κάνει «παραχωρήσεις».

Και ανάμεσα σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις βρήκε χρόνο για να δώσει νέα παράταση στο Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social: «20:00 την Τρίτη» ήτοι, στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία αύριο Δευτέρα όμως, αν δεν υπάρξει, «θα πάρει» το πετρέλαιο της χώρας.

Σε άλλη συνέντευξη, στο ABC News, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε μερικές ημέρες, αν όχι εβδομάδες, διαφορετικά «θα ανατινάξουμε όλη τη χώρα». Όταν ρωτήθηκε αν θέτει κάποιο όριο στα πλήγματα που θα εξαπολύσει απάντησε: «Ελάχιστα».

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε ότι αύριο θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, μαζί με εκπροσώπους του στρατού, στο Οβάλ Γραφείο. Πιθανολογείται ότι το αντικείμενο θα είναι η διάσωση του Αμερικανού πιλότου, το αεροσκάφος του οποίου συνετρίβη στο Ιράν. «Η διάσωση ήταν πασχαλινό θαύμα», ανέφερε σε μήνυμά του προς την εκπομπή Meet the Press του δικτύου NBC News, πριν αναχωρήσει για τη λέσχη γκολφ που διαθέτει στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στην εφημερίδα Wall Street Journal, κάλεσε και πάλι την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας ότι αν παραμείνει κλειστό «θα χάσουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που έχουν στη χώρα». Όταν ρωτήθηκε πότε προβλέπει να τελειώσει ο πόλεμος, απάντησε: «Θα σας το γνωστοποιήσω σύντομα».

«Είμαστε σε θέση ισχύος και η χώρα αυτή θα χρειαστεί 20 χρόνια για την ανοικοδόμησή της, αν έχουν την ευκαιρία, αν έχουν ακόμη χώρα», πρόσθεσε.

Εξάλλου, σε μια σύντομη συνέντευξη στο μέσο The Hill, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει αυτήν την πιθανότητα, απάντησε «όχι» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι φυσιολογικοί άνθρωποι θα έκαναν συμφωνία, οι έξυπνοι άνθρωποι θα έκαναν συμφωνία. Αν ήταν έξυπνοι, θα έκαναν μια συμφωνία».

Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι εγγυάται “ασυλία” στους Ιρανούς διαπραγματευτές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε σήμερα ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν αύριο Δευτέρα, πριν λήξει το τελεσίγραφο στο οποίο έχει δώσει νέα παράταση έως την Τετάρτη που απηύθυνε στην Τεχεράνη.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία αύριο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά σε έναν δημοσιογράφο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Χωρίς συμφωνία «θα δείτε τις γέφυρες και τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς να καταρρέουν σε όλη τη χώρα», απείλησε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εγγυηθεί «την ασυλία» των Ιρανών διαπραγματευτών, ώστε να μην μπαίνουν στο στόχαστρο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο οι διαπραγματευτές δεν αναφέρονται καν στην πιθανότητα να αναπτύξει το Ιράν πυρηνικά όπλα, δεδομένου ότι η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει αυτήν την ιδέα. «Το σημαντικό είναι ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Δεν διαπραγματεύονται καν αυτό το ζήτημα, είναι τόσο εύκολο. Αυτό το παραχώρησαν. Τα περισσότερα από τα άλλα θέματα τα έχουν ήδη παραχωρήσει» διαβεβαίωσε τον δημοσιογράφο Τρέι Γινγκστ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν, σε αδιευκρίνιστο χρόνο, να στείλουν όπλα στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές του Ιράν, μέσω κουρδικών οργανώσεων της περιοχής.

Το κίνημα αμφισβήτησης της ιρανικής κυβέρνησης ξέσπασε τον Δεκέμβριο, με αφορμή την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υποσχέθηκε στους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές, πολλά», είπε σήμερα στο Fox News, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι τα πήραν οι Κούρδοι».

Στα τέλη Μαρτίου, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Ιρακινού Κουρδιστάν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν εξοπλίζει τις εξόριστες ομάδες των Κούρδων του Ιράν στην περιοχή αυτή. «Δεν έχουμε δει καμία προσπάθεια των ΗΠΑ να εξοπλίσουν ομάδες της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Κουρδιστάν, απολύτως καμία», είπε ο Κουμπάντ Ταλαμπανί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του αυτόνομου Κουρδιστάν.