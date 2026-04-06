Έκρυθμη είναι η κατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπως επίσης και στο Κουβέιτ που έγιναν στόχος νέων επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν πως δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα 6/4 και οι σχετικές πληροφορίες δόθηκαν από το υπουργείο Άμυνας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε από την πλευρά του επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.