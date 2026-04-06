Το Ιράν ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ μπορεί να έκλεψαν ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου.

Συγκεκριμένα, εκτίμησε πως η επιχείρηση διάσωσης θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα προκειμένου «να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο», λέγοντας ότι στην υπόθεση υπάρχουν πολλές «σκιές αμφιβολίας».

Ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε «αποστολή εξαπάτησης και δραπέτευσης» τη διάσωση, επιμένοντας ότι «απέτυχε πλήρως», χωρίς ωστόσο να διαψεύδει σαφώς τη διάσωση του αεροπόρου.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά ερωτήματα και σκιές αμφιβολίας» σχετικά με την επιχείρηση.

«Η περιοχή όπου φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος στην επαρχία Κογκιλούγιε και Μπογέρ-Αχμάντ είναι πολύ μακριά από την περιοχή όπου επιχείρησαν να προσγειωθούν ή ήθελαν να προσγειώσουν τις δυνάμεις τους στο κεντρικό Ιράν», είπε ο Μπαγαεΐ.

«Η πιθανότητα να ήταν μια επιχείρηση εξαπάτησης με σκοπό να κλέψουν εμπλουτισμένο ουράνιο δεν θα πρέπει καθόλου να αποκλειστεί», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε πως η επιχείρηση ήταν «μια καταστροφή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.